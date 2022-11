IRREVERENTE

Les platico: Salvo honrosas y percheronas excepciones, la Iniciativa Privada mexicana huele a alcanfor puro.

Dejó de ser la última trinchera del equilibrio entre la política y el poder del dinero, que lo fue hace mucho años, cuando empresarios de la talla de Eugenio Garza Sada -y otros de su generación- eran consultados por presidentes como Luis Echeverría -y otros de su generación- en temas de interés nacional.

Las nuevas camadas de la IP se dividen en dos grupos:

Los que critican y censuran al gobierno socialista de López Obrador, pero lo hacen desde la comodidad y conveniencia del anonimato, mientras mueven sus multimillonarios capitales a otros países, porque allá encuentran la seguridad y certeza jurídica que acá es cada vez más rala y exigua.

Estos tienen miedo a participar activa y públicamente en política, porque recitan el mantra de que sus empresas serán públicas, pero no políticas.

Manejan como excusa que sus empresas cotizan en la Bolsa de Valores, y por ende, tienen consejeros que están expuestos al escrutinio y los hay de todas las filias y fobias políticas.

Caray, si por eso no participan en política, ¿por qué no se desenlistan de la Bolsa y acaban de una vez con ese pretexto?

Los que hacen fila en la antesala del Palacio Nacional, donde los hacen firmar acuerdos para bajar precios, fomentar empleo e inversiones, que no pasan del “papel estraza” en el que estampan sus rúbricas, y que no van más allá de apoyar al gobierno mediante la compra de bienes expropiados a delincuentes, como la casa que era del chino Zhenli Ye Gon.

Que no van más allá de exhibirse en la versión mexicana del Shark Tank gringo.

Los de éste grupo sí quieren meterse a la política, incluso algunos como Patricia Armendáriz ya se metieron.

Ella es diputada federal plurinominal morenista por Chiapas y quiere ser gobernadora.

Otros ahí andan, como Javier Garza Calderón, el popular “Manitas”, quien incluso formó en Monterrey una asociación de empresarios que simpatiza y apoya abiertamente a la 4T.

… Ninguno de quienes integra ambos grupos son factor para que la paquidérmica economía mexicana se mueva.

… Ninguno de ellos está siendo factor para que paren de una vez por todas los homicidios dolosos que hacen ya de este sexenio, el más violento de la historia.

… Ninguno de ellos es factor para sacar del inframundo el tema de la educación, que perdió ya una generación y no solo por la pandemia, sino por la ignorancia supina que caracteriza a quienes han tenido las riendas de la SEP y a su entreguismo al presidente.

… Ninguno de los de estos grupos ha sido capaz de influir para que la salud regrese por lo menos, a los niveles en que estaban antes de que López Obrador llegara a la presidencia.

… Ni los unos ni los otros de la I.P. han sido capaces de meterle presión al gobierno para que saque las manos de los poderes legislativo y judicial.

Al terminar la peregrinación del pasado domingo 27, Andrés Manuel dirigió un mensaje y en su discurso pronunció lo siguiente. Cito literalmente:

“No hemos dejado de apoyar al deporte, tanto en su vertiente para prevenir enfermedades y mantener buena salud y bienestar, como en su práctica profesional.

Año con año -y aquí estoy viendo (a) una persona, Bremer, un empresario que ayuda al deporte.

¿Te paras?”.

¿Y qué creen? El regiomontano Carlos Bremer obedeció, y como impulsado por un resorte… se paró…

CAJÓN DE SASTRE

“Amigos empresarios, no importa que decepcionen, ¡sálvense! Con sus acciones y decisiones, son las máscaras que se ponen. ¿Acaso no se dan cuenta de que el pasado es un lugar al que AMLO está llevando a México? Con su pasividad, su apatía y su complicidad, entre los corifeos del régimen, son de los más feos”, remata la irreverente de mi Gaby y yo la secundo citando la sentencia de José Vasconcelos: “Los latinos tenemos que vivir en la realidad, no en la apariencia”.