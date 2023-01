Jamás hubiera imaginado que se pudiera llegar a este punto, pero llegó el día: La Guardia Nacional estará a partir de hoy, 12 de enero, a las 2 de la tarde en el Metro de la CDMX.

Esto, dado que la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, considera que ya fue mucha casualidad tantos incidentes en ese sistema de transporte colectivo... Dice que es algo que ya no es normal.

Gente que sabe del tema me ha comentado que hay un gran problema entre el Sindicato de trabajadores del Metro de la CDMX y la jefa de gobierno.

Y suena viable y lógico.

Los sindicatos se hicieron en antaño para proteger a los trabajadores, pero con los años, perdieron forma y sustancia y se convirtieron como en un negocio enorme para unos cuantos. En lo particular, el tema del sindicato de trabajadores del Metro, pareciera que quiere el pastel entero para él. Es decir, se daría a entender que se ingresan recursos para el mantenimiento, pero entre ellos, muy seguramente, se jinetean, como coloquialmente se dice, el dinero.

Esto no debe de ser nuevo, viene de años atrás, pero ahora quizá se les está saliendo de control, y la jefa de gobierno también se pregunta a dónde va a parar todo el dinero invertido para el mantenimiento de dicho transporte; las cuentas ya no le están saliendo al gobierno.

Sin lugar a dudas, algo que podría tumbarle la candidatura a Claudia Sheinbaum es todo lo que tenga que ver con el Metro de la CDMX y por eso es ahí donde le importa que esté la Guardia Nacional. (Claro, ojalá también se acordara de darle seguridad a las calles en donde diariamente se cometen asaltos, homicidios y desapariciones de mujeres.)

Si Claudia está resultándole incómoda al Sindicato lo que suena lógico que quieran hacer es sabotear al Metro causando accidentes, pero la jefa de gobierno se jugó su última carta: Entra la Guardia Nacional y ya no se dan “incidentes”; entonces la razón la tendrá ella y los culpables serán los otros.

Si ocurre (Dios no lo quiera) otra tragedia más en el Metro, entonces no será culpa del Sindicato, ni de la oposición, porque aunque Claudia Sheinbaum diga que siempre son otros los responsables, ella eligió ser jefa de gobierno y como tal la máxima autoridad responsable es ella... Eso no se puede evadir.

Me parece que el paternalismo y proteccionismo del presidente hacia Claudia no le ayuda en nada, pues la hace quedar como una víctima más, como una pasajera más de ese vagón en el que ocurrió el fatídico incidente, y no lo es.

Este proteccionismo por parte de AMLO la hace ver más como su aliada y su pieza más valiosa que como una persona autónoma.

Tendrá que replantearse Claudia si es conveniente para ella aceptar tal cobijo, y también el presidente dejar de laurearla en medio de una tragedia que cobró una vida (al menos hasta ahora) y posibles secuelas físicas y emocionales en el resto de los pasajeros... ¡Ellos sí son las víctimas!

Y por último: Hubiera sido interesante saber y conocer antes la opinión de los usuarios ante la presencia de la Guardia Nacional. Pero, de no estar ellos presentes y de ser cierto qué hay sabotaje en el Metro o qué más condiciones del mismo son deplorables entonces era muy factible una tragedia mayor.

No sé si la presencia de la Guardia Nacional abone para que el Metro tenga instalaciones adecuadas y un mantenimiento óptimo, pero al menos, si la teoría del sabotaje es cierta entonces se podría evitar un accidente peor.

El tema es ¿hasta dónde y hasta cuándo se hará uso de los militares para resguardar al Metro capitalino? ¿Cuál será el costo político de tan alta decisión?... Con el tiempo lo veremos.

Solo anhelamos, no solo los capitalinos sino todos los mexicanos, un país de leyes; un Estado de derecho y de justicia, que más víctimas de estos lamentables hechos obtengan justicia y que Claudia no pierda el enfoque, porque pareciera que a raíz del lamentable hecho ocurrido en la Línea 3 salió perturbada.

Claudia Sheinbaum, este mensaje es para ti: convéncenos, por favor, que tú puedes ser esa presidenta que merecemos... Me hace falta que me convenzas... A mí... A todos.

Es cuanto.