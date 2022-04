Lo que deben hacer hoy jueves 7 ministros y 4 ministras de la SCJN

Cito sus nombres:

√ Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

√ Ana Margarita Ríos Farjat

√ Yasmín Esquivel Mossa

√ Juan Luis González Alcántara Carrancá

√ Loretta Ortiz Ahlf

√Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena

√ Javier Laynez Potisek

√ Norma Lucía Piña Hernández

√ Luis María Aguilar Morales

√ Jorge Mario Pardo Rebolledo

√ Alberto Pérez Dayán

No sé si les han presionado personas poderosas del gobierno mexicano, del Consejo Coordinador Empresarial o del gobierno de Estados Unidos.

Eso no lo sé y no es relevante. Porque, estoy seguro, —quiero sin duda creerlo—, de que los siete ministros y las cuatro ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuentan con madurez, talento y experiencia de sobra como para torear cualquier presión que reciban.

¿Qué deben hacer? Nada más, en el tema de la ley eléctrica, votar basados en su amor hacia México, sus conocimientos jurídicos y su sentido de la justicia.

Cada ministro y cada ministra de la SCJN escribirá hoy su verdadera biografía futura, es decir, a la hora de votar lo que en realidad harán 11 juristas de gran prestigio será elegir la forma en que desean que la historia les recuerde.

No me atrevo a sugerirles nada porque no conozco el tema. Pero ellos y ellas sí lo conocen y, desde luego, saben lo que les espera después de la votación de este jueves.