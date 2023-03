La palabra “catafixia” la popularizó Javier López Chabelo en su programa En Familia, donde, domingo a domingo los concursantes tenían la oportunidad de cambiar sus regalos por uno escondido detrás de unas cortinas, el riesgo era que el regalo podía ser mucho menor al que ya habían obtenido, un albur que, la mayoría de las veces era en demerito del regalo que ya habían obtenido.

Pues bien, la 4T de AMLO fue toda una catafixia, un riesgo, por el que la ciudadanía decidió jugársela, sin embargo, como en el juego original, el resultado fue perder lo que ya se tenía y, en este caso, tantos años de lucha, había costado.

AMLO destruyó una reforma en materia de educación que empezaba a generar resultados, para catafixiarla por adoctrinamiento y culto a su persona. Los libros de texto actualmente incluyen mensajes ideologizados y se han eliminado elementos gramaticales y otros más, para que todos hablen como él.

Desde su arribo a la presidencia AMLO ha despreciado a quienes estudiaron hasta obtener algún grado, desde licenciatura hasta especialidad, los ha llamado corruptos y “aspiracionistas”. La cultura y el desarrollo intelectual le son incómodos, por eso dice: “Yo dedico mi trabajo a convencer a la gente que tiene una mente más en blanco”.

Con la aprobación en 1996 de la reforma político electoral del presidente Zedillo se sentaron las bases para la ciudadanización y autonomía del órgano electoral y se creó un Tribunal encargado de calificar las elecciones, gracias a lo cual se permitió alcanzar una “normalidad democrática”, donde la alternancia dio paso a la desaparición del “partido hegemónico”.

AMLO aseguraba en ese entonces:

“El logro más importante es el de la autonomía del Consejo del IFE. La forma en cómo se llegó a tener consejeros independientes, eso fue una negociación política importante, porque no pudieron tener ellos el control, es decir, ya no tienen ellos la mayoría en el Consejo del IFE, no solo dejo el IFE de depender de gobernación, se cortó el umbilical, sino que ya el órgano de dirección del IFE se formó tomando en consideración la opinión de los partidos de oposición”.

Andrés Manuel López Obrador