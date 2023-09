“El humo y la vergüenza tienen ida, pero no vuelta.” DICHO

“Que un anhelo sin pago así nos presta y envuelto de su luz en la caricia el dardo oscuro que al dolor enquicia en la raíz del corazón asesta.” MIGUEL UNAMUNO

Montserrat Juárez Gómez, de 25 años, fue asesinada a golpes. De acuerdo con el Instituto de Ciencias Forenses, su muerte se dio producto de traumatismo múltiple.

Las lesiones eran evidentes y sin embargo la Fiscalía de la Ciudad de México de inmediato había dado por buena la declaración tanto de su pareja sentimental como la del padre de este. No investigaron ni indagaron más sobre el caso, ni siquiera porque existían denuncias previas de violencia ejercida en contra de Montserrat.

No fue sino hasta que se viralizó un video donde dos hombres y un policía sacaban su cuerpo de un edificio en la Ciudad de México que la fiscalía comandada por Ernestina Godoy cambió de parecer y comenzó a tratar el expediente bajo la tipificación de feminicidio. Mismo así, Godoy defendió el actuar de la fiscalía a su cargo… y la 4t el de ella… Mas el presunto homicida y su padre han sido detenidos por el delito de portación de drogas y no por el de feminicidio. Esperamos al menos esos cargos se sostengan…

Antes de circular el video en redes sociales y espacios noticiosos, las autoridades prefirieron difundir la versión de que Montserrat se había desvanecido porque sufría de trastornos alimenticios. Y que había muerto producto de esto. Un encubrimiento en forma que solo se puede explicar por el encubrimiento de algún elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

Curioso: el celo demostrado por Ernestina Godoy al ir en contra del fiscal de Morelos por supuestamente haber encubierto un feminicidio igual de terrible, brilla por su ausencia ahora que justifica a su fiscalía. Tal vez Uriel Carmona debería ir ahora tras Ernestina Godoy por violentar la norma y actuar de forma corrupta y de tapadera de este asesinato…

Ante la inmensa cantidad de feminicidios que suceden cada mes en nuestro país y que las fiscalías NO tipifican como tales (comenzando por la fiscalía capitalina), imposible pensar que la aprehensión de Carmona realmente tenía que ver con que este no haya permitido que la investigación continuara bajo la línea del feminicidio.

Escalofriante impunidad. ¿Qué habría ocurrido de no conocerse el video que comento? Nada. El feminicidio de Montserrat estaría oculto; su cuerpo habría sido cremado por indicaciones de las autoridades para desaparecer los golpes. ¿Esas son las investigaciones que presume Godoy? ¿Con las que busca ser confirmada en su encargo? ¿De las que se vanagloria el movimiento de la cuarta transformación?

Uriel Carmona fue detenido cuatro veces resultado de cuatro acusaciones distintas: tres promovidas por la Fiscalía de la CDMX relacionadas con el feminicidio de Ariadna Fernanda y una por la Fiscalía Anticorrupción de Morelos que luego turnó a la Fiscalía General de la República. Sus titulares pidieron la remoción y encarcelamiento de Uriel Carmona. ¿Pedirán lo mismo para Ernestina Godoy?

No, la señora tiene incluso la desfachatez de buscar continuar al frente de en la Fiscalía capitalina por seis años más. Se regodea en y a partir de la impunidad; en los delitos inventados, sean a Alejandra Cuevas o a Nicolás Pineda; encarcelándoles sin delito tipificado en el Código Penal. Pretendieron encubrir el feminicidio de la joven, desviando las causas de fallecimiento. Tomando en cuenta que Godoy es mujer. Así como el alto porcentaje de delitos de género en nuestro país, resulta vergonzosa y triste su actitud. La funcionaria, en lugar de ser ratificada, debería de ser procesada por inventar delitos y por privar a las personas de su libertad de manera ilegal.

Así tuvo encerrada a Alejandra Cuevas Morán 528 días. Así también a Nicolás Pineda 454 días; preso político. Él y a 13 personas más a quienes Ernestina Godoy y Santiago Nieto les fabricaron delitos (el asistir a marchas es ahora delito) para que señalaran a Miguel Mancera.

La fiscalía de la capital pretendió tipificar el feminicidio de Montse como algo de menor gravedad. Motivo para la alarma y el repudio social.

La capital del país no merece tener en funciones a quien es capaz de inventar delitos, mantener en prisión a personas inocentes y limitarse a atender las peticiones del fiscal general de la República y del presidente de la nación. Una persona que no procura justicia, que desfigura la ley, que la autonomía del organismo que encabeza.

Ernestina no honra su juramento; ella está procurando injusticias. No merece más cargo que cargos los penales. Ella sirve para atender los deseos y caprichos de unos cuantos, no para coadyuvar a la justicia.