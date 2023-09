Montserrat Juárez Gómez, de 25 años, fue víctima de feminicidio, presuntamente por Alejandro N en la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México (CDMX).

Los padres de Montserrat Juárez Gómez no sabían de ella desde hace un año y cuando fueron contactodos por las autoridades fue para identificar su cuerpo.

Ante el feminicidio de Montserrat, 2 personas fueron detenidas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con Rosa Icela Gómez, mamá de Montserrat Juárez Gómez, la última vez que la vieron fue en julio de 2022, dentro de su casa ubicada en Ecatepec, Estado de México.

Luego de no saber de ella, los padres levantaron un reporte de desaparición que la propia Montserrat fue a desactivar tiempo después a Naucalpan.

Sin embargo, la mamá reclamó que Montserrat Juárez Gómez llegó a la fiscalía con huellas de violencia visibles y, pese a ello, las autoridades la dejaron ir con su presunto feminicida.

Por su parte, Armando Juárez, padre de Montserrat recordó que él mismo levantó diversas denuncias referentes al maltrato que estaba recibiendo su hija, pero las autoridades no hicieron nada.

Asimismo, aseguró que le dijeron que no podían entrar al domicilio porque no llevaban una orden de cateo y ahora “me la entregan muerta”.

Montserrat Juárez Gómez: Hay 2 detenidos por su feminicidio en la Anáhuac: sus padres no la veían desde 2022; piden no difundir video y más

Armando Juárez, padre de Montserrat Juárez Gómez