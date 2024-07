… Debería de haber más personas practicando otros deportes.

No entiendo como Ana Gabriela Guevara siendo participante de los Juegos Olímpicos no vio o se dio cuenta que hay muchísimas disciplinas donde México podría sobresalir y no solamente el futbol.

Veo a agresores diciéndome que en futbol no se ha ganado nada. En Londres 2012 se logró oro olímpico y en Tokio 2020 se obtuvo el bronce. Tuve una amable discusión en X con Martin del Palacio (@martindelp) donde acepto que me ofusqué y no entendí lo que explicaba sobre los deportes masivos.

México por ejemplo lo ha hecho mejor que Argentina a nivel olímpico desde el 2012, si eso no se traduce en algo mejor para las selecciones mayores ya es otra cosa. Somos malos en la mayor, pero a nivel olímpico hay algo más. Estas olimpiadas no fue el caso, pero oro en Londres 2012 y Bronce en Tokio 2020 habla bien del desarrollo futbolístico que se tuvo en esos años.

Sí, que se le siga invirtiendo al futbol, pero es en el deporte donde ni la CONADE ni el COM meten las manos, salvo en los uniformes donde se han de llevar una lanita.

Tenemos albercas para entrenar, ¿por qué no hay más nadadores?

Tenemos instalaciones atléticas, ¿por qué no hay más atletas?

Tenemos mares increíbles para entrenar y no hay tanto deportista de aguas abiertas.

Es trabajo de todos los niveles de gobierno trabajar en esto. La orografía de México es genial para entrenar cualquier deporte de la olimpiada de verano. Montañas para los ciclistas, centros de altura para los deportistas de alto nivel entre otras muchas cosas.

Siento que a la gente de la CONADE le da “hueva” o envidia y no invierte en deportes en los que México podría ser sobresaliente. Faltan ligas profesionales de muchos deportes o mejores apoyos a los deportistas. Es increíble que Fiji o Republica Dominicana tenga más posibilidades de medallas siendo países que no son mas grandes en población que Nezahualcóyotl.

Esperemos que no le den las gracias a Guevara, sino que la despidan por la puerta chiquita y traigan a alguien que este realmente comprometido con el deporte. Alguien que si le duela ver que un atleta tiene que andar haciendo rifas y vendiendo pasteles para ir a competir mientras los directivos del deporte mexicano viajan en business a Paris.

Esperemos que Claudia Sheinbaum haga algo pues talento hay, lo que falta es que este bien organizado y que no haya tanta corrupción.

¡Animo!