Que duros han sido estos últimos seis años para los deportistas olímpicos pues con los ajustes de presupuestos han tenido que buscar apoyos en otros lados para lograr competir en París 2024.

Alcalá vs Guevara

De inicio, para ir a los Olímpicos hay dos directivos, Ana Guevara de la Conade y Marijose Alcalá de Comité Olímpico Mexicano. Cuando se sirve a dos patrones en algún momento le puedes quedar mal a uno. ¿Usted de qué bando es? ¿Team Guevara o Team Alcalá?

Más mujeres que hombres

El equipo olímpico mexicano está conformado por primera vez por más atletas mujeres que por hombres. Son 107 deportistas que buscan quedar en lo más alto basados en su nivel donde Guevara espera que se obtengan más de 9 oros y Alcalá solo espera superar los olímpicos pasados.

Se espera obtener medallas en tiro con arco, clavados, marcha y pentatlón moderno. Puede que haya algo en Tae Kwon Do, box y ciclismo de pista. Siempre hay esperanza en las pruebas ecuestres.

¿En qué compiten los mexicanos?

En esto compiten los mexicanos:

Atletismo, bádminton, boxeo, clavados, ciclismo de ruta, ciclismo de montaña, canotaje, canotaje slalom, esgrima, gimnasia artística, gimnasia rítmica, golf, judo, levantamiento de pesas, lucha, natación artística, natación, natación en aguas abiertas, surf, pentatlón moderno, Tae Kwon Do, tenis de mesa, tiro con arco, tiro deportivo, triatlón, ecuestres y vela.

¿Y los deportes de conjunto?

Es extraño no ver deportes de equipo en las disciplinas en las que compiten los mexicanos. En estos juegos no hay softbol ni beisbol olímpico. ¿Será porque los parisinos ven a estos deportes muy americanos? Igual no entró el equipo olímpico de futbol, de basquetbol o de voleibol.

¿Por qué la Conade no le da impulso a ese tipo de deportes?

Entiendo lo del futbol, pero hay muchísimos deportes de conjunto donde las mexicanas y los mexicanos tenemos las características físicas para ser destacados. No esperaría ver a los mexicanos competir en Rugby, pero en otras disciplinas es más que esperado.

No beisbol, no AMLO

Puede ser que el presidente López Obrador no esté tan metido en los Olímpicos porque no hay “macaneo” en los equipos que van a esta justa. No he visto el apoyo esperado del presidente en su programa digo informe diario de las mañaneras. Seguro aparece si hay medallas, si no, no lo creo.

Sería interesante saber cuál es el deporte favorito o el que practica la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Se sabe que le va a los Pumas en el futbol, pero ¿le gustará o practicará algún otro deporte?

Esperemos que les vaya bien a los paisanos. Esto sería por ellos porque las instituciones deportivas no han hecho tanto como para que estas se cuelguen las medallas.

¡Ánimo!