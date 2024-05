“No hay más violencia, hay más homicidios.” AMLO, 6 DE MAYO DE 2024

“El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez.” BANDA MS

“El verdadero cínico, el cínico de nacimiento, sólo reconoce la fidelidad a sí mismo.” PEDRO JUAN GUTIÉRREZ

Llevarnos a normalizar la violencia es una de las tantas trampas que nos ha tendido el gobierno actual. Con más de 186 mil asesinatos en el actual sexenio, un registro acumulado de más de 150 mil desaparecidos, la evidencia que hay de calcinados, cuerpos cercenados y cabezas abandonadas, no se puede hablar de más muertes en este país sin hablar de más violencia. En México lo que hay es una tragedia; una historia de terror es lo que vive un país que —se dice— no está en guerra…

La violencia cimbra al país y la autodenominada ‘cuarta transformación’ solo ha contribuido a convertirlo en una fosa interminable; una donde las madres buscadoras cumplen la terrible labor que ningún(a) progenitor(a) debiera enfrentar en su vida: buscar los cuerpos de sus hijos.

Mas para el señor que habita Palacio Nacional hoy “hay más homicidios pero menos violencia”… ¿Qué se imaginará el presidente para hacer tan disparatada afirmación? Tal vez se imagina que ahora los asesinos llegan de manera respetuosa con sus víctimas y les recetan un: “usted disculpe” mientras les sorrajan una infinidad de balas. O tal vez, mientras los matan a golpes, les recuerdan que lo hacen así porque, a ellos, los criminales, el gobierno les ofrece “abrazos, no balazos”. O quizá el primer mandatario se refiera a que hay más homicidios pero no más violencia, pues hay que restar de la ecuación la no-violencia/la no acción policiaca y judicial de la autoridad contra los asesinos y los criminales...

¿Qué forma no violenta utilizan los homicidas que ultiman a sus víctimas? No lo sé. Lo que sí sé es que el gobierno obradorista, con su falsa forma de informar, violenta al pueblo de México y en particular a los familiares y gente cercana a los asesinados y desaparecidos.

No especificar la verdad es violentar también. Así tipo lo que hizo ayer la canciller Alicia Bárcena cuando dio el pésame por la muerte de los dos jóvenes australianos y el estadounidense ultimados en Ensenada, Baja California. La funcionaria jamás se refirió a que estos tres chicos fueron asesinados a manos de criminales que les robaron sus pertenencias. Ese pésame fue un escupitajo en la cara a los familiares y a todos nosotros los ciudadanos de esta nación.

Estoy convencida de que en la cosmología de la 4t, el borrar los nombres de los desaparecidos, así como si no hubieran existido, no se considera violento. Mas lo es, ¡y doblemente violento! Ahora también son borrados por la autoridad que les debería de estar buscando o violentados desde el escenario que tiene dispuesto el Presidente de la República.

¿En qué sentido? Simple. En la mañanera se violan las leyes al divulgar información personal de quienes osan exhibir las trapacerías de la 4t. Eso sí, ‘nunca de los nuncas’ el presidente o su vocería exhiben, cuestionan, delatan, arremeten contra un narcotraficante.

Siempre me ha llamado la atención: cada día se encuentran más y más fosas clandestinas, pero dicen “hay menos asesinatos”; ahora incluso “hay menos violencia”. Será menos violencia contra quienes esconden ahí, en esas fosas, a sus asesinados. Más de parte del Estado hacia la madre que osó a señalar había una crematorio clandestino en la Ciudad de México…

Ya para todos es evidente: normalizar la violencia no es sinónimo de que esta vaya decreciendo. Simplemente es la plasta de cinismo que no tolera la pregunta de las víctimas, sino sirve para tratar de encubrir la tragedia.

Disfrazar con el lenguaje poco o nada disminuye la violencia, como tampoco lo ha logrado repartir abrazos a los delincuentes o hacerle caravanas al “señor” Chapo Guzmán. Tampoco, por cierto, despreciar a la verdaderas víctimas negándoles recepción en Palacio y mandándoles decir que se “cuida la investidura presidencial”.

Cuando las trabes del tren interurbano se cayeron en la Ciudad de México, el gobierno capitalino utilizó el eufemismo: “se deslizaron al suelo”. Poco falta para que la autoridad se refiera a los muertos de esta manera: “se deslizaron de manera permanente al suelo” o “recibieron un regalo de plomo”...

En el mundo de los otros datos, el presidente dice —y sus corifeos repiten— que ahora hay menos violencia que antes. Desafortunadamente la terca realidad ofrece un México más violento, con más muertos y con un gobierno que vela por las palabras, por la apariencia y nunca por sus gobernados.