¿Juega limpio? ¿Siente tu liga?

Para empezar no se me enojen los que son pamboleros de corazón. Me gusta mucho el fútbol soccer, disfruto ir al estadio, y me apasiono cuando se juega alguna final. Como siempre les he comentado, lo que escribo es un pensar muy mío y más que pensar es un sentir, evidentemente es una opinión personal que pueden o no compartir conmigo, sobre todo los fanáticos de los Gallos Blancos. Pero tenemos que ser completamente honestos y realistas, y mirar las cosas sin apasionamientos. Esto que está haciendo el dueño de este gran negocio llamado fútbol en México, que es la Liga BBVA, es simplemente inaudito.

Para empezar ya se aproxima un partido que será nada más y nada menos que entre dos de los equipos que más “pique” tienen en la historia del futbol mexicano, que es el Chivas- América, “El Clásico”, le llaman. Así es señoras y señores así como me leen. Literalmente a esta famosa Liga que clama en su eslogan que “hay que jugar limpio”, programó un partido con los ánimos todavía muy enardecidos, con las heridas físicas y emocionales abiertas que no nada más a los queretanas y queretanos nos dejó, sino a todo México, la brutalidad vivida en el Estadio Corregidora… todavía se tienen sospechas de que pudo haber sido planeado, de que pudieron haber muertos, y demás y así sin más, deciden pues porque poderoso caballero es Don Dinero, programar este partido a unos días de la tragedia, porque eso fue en lo que se convirtió el partido del sábado pasado.

No es posible que hagan como que “aquí no pasó nada” pero además, ¿en qué están pensando los dueños de el equipo Gallos Blancos? ¿Creen que un año de “castigo” jugando a puerta cerrada es suficiente?

Es que a mi por lo menos viva yo o no viva aquí en Querétaro, no se me podrá quitar de la mente cuando escuche el nombre de “Gallos” revivir en mi mente las imágenes tan espantosas que vi de aquel terrible 5 de Marzo.

¿Cómo es que le permiten a un equipo sobrevivir de este modo y salir limpios de todo esto? Es que ahí sí aplica el “juega limpio”, porque ya se vio que el fútbol es puro negocio y que el que sale limpio es el equipo que generó golpes y heridos.Total, un año se va rápido.

No, señores, el equipo de Gallos Blancos debe de desaparecer. Se tiene que desligar de esta liga pero por sí mismos. Muchos pensarán que también lo haga el Atlas, pero a todas luces la provocación fue en casa contra el visitante.

Sugiero que si Querétaro quiere seguir teniendo un equipo que dignamente lo represente, ya no debe de ser Gallos. Desde tiempo atrás se viene sabiendo que la porra de Gallos Blancos no era muy amable con los equipos visitantes, empezaban a tener esa imagen que jamás pensamos llegaría a tanto, pero llegó y Querétaro es un gran estado con muchas cosas buenas como para que lo siga representando un equipo que siempre estará ligado a la sangre, a los golpes, a la violencia…

Igual nadie me hará caso de lo que aquí escrito, pero quizá algunos coincidan conmigo y si no, al menos ya me desahogue.

Gracias por leerme.