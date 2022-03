¿Ningún muerto en Querétaro? El México del no pasa nada. Carta al gobernador Kuri

Estimado gobernador Mauricio Kuri:

Yo voté por usted y volvería a votar por usted las veces que fueran necesarias. Lo aclaro porque no lo voy a atacar en esta carta.

No lo voy a atacar, conste. Todo lo contrario, quiero apoyarlo, inclusive para la presidencia de México si usted decide lanzarse en 2024.

Pero, de una vez le digo, no le creo cuando dice que no hubo muertos en el Estadio Corregidora.

Lamento decirlo, pero nadie le cree a usted, señor gobernador… Y nadie le cree porque los videos y las fotografías que han circulado desde el sábado en la noche son clarísimas: hay gente tirada evidentemente sin vida.

Ir al Corregidora

Señor gobernador, llevo muchos años viviendo acá en Querétaro y a mí y a mi familia nos encanta asistir al Estadio. Nos gusta el futbol. El Corregidora es cómodo y agradable, lo disfrutamos.

Ayer, gracias a Dios, por tener otras actividades no asistimos. Tuvimos suerte, quizá esta falta de asistencia nos salvó la vida.

El hecho es que hemos pasado buenos momentos viendo los partidos. Hay siempre niños por doquier y familias enteras divirtiéndose: porque para eso es el futbol, pero parece que muchos ya lo han olvidado.

El día de ayer en el encuentro entre Atlas y Querétaro se suscitó, en el segundo tiempo lo que jamás se había ocurrido en la historia del futbol en México: una batalla salvaje, a muerte.

Sí, ha habido grescas impresionantes anteriormente en los estadios de futbol del país, aquí unas cuantas:

— En el 2019 en el clásico regio Rayados vs Tigres.

— En 2015 en el Atlas vs Chivas.

— En el 2016 en el Santos vs Tigres.

— En el 2014 en otro Atlas vs Chivas.

Muy fuertes broncas, pero solo hubo pocos heridos. Es la diferencia con lo que pasó ayer sábado en el Corregidora.

Gobernador, nunca hubo nada no como lo de ayer en el Estadio Corregidora.

Confío, señor gobernador, pero...

Yo confío que usted, gobernador Kuri, sabrá tomar cartas en el asunto para castigar a los responsables.

Pero debe hacerlo ya: ¡¡¡cuanto antes, a la brevedad posible!!!; el castigo no puede quedar para después, tiene que ser ahora.

¿Ya hay órdenes de aprehensión? Debería haberlas, no creo que sea necesaria mucha investigación policiaca para saber quién falló, si la directiva del equipo Gallos que no contrató suficiente seguridad, si las autoridades municipales o hasta alguien de su su gobierno que pudo ser negligente, don Mauricio.

Es valioso que usted, señor gobernador, haya aplazado su viaje a Europa; créame que tampoco pasa nada si ya mejor ni va para allá. En el Viejo Continente están metidos en su tragedia y en su propia guerra mundial y en una de esas hasta nuclear y seguramente no tendrán ánimo para pensar en inversiones en Querétaro.

Señor gobernador, lo necesitamos aquí, usted es trabajador e inteligente y sabrá poner orden y castigar a los culpables, pero antes haría falta que acepte que sí hubo muertos.

Los muertos que resucitaron

Me impresiona que se niegue la existencia de personas asesinadas dentro del estadio. Es una especie de manía en México: nunca pasa nada, y cuando pasa o fueron unos simples pernos (Línea 12 del metro capitalino) o un asesino solitario (caso Colosio) o un colchón maldito (la niña Paulette en tiempos de Peña Nieto en Edomex), o un fusilamiento en vivo y a todo color cuyos muertos desaparecen para no alterar la mañanera de YSQ (el famoso pueblo en vilo de Michoacán)

Gobernador, querer ocultar lo que a todas luces es evidente resulta imposible. No hay manera de que esos cuerpos desnudos y golpeados pudieran tener un solo signo vital. Pero insisten que solo hubo “lesionados”. Así no.

¿El Querétaro en el que nunca pasa nada?

Disculpe la ironía, pero es que no tendrían por qué negarlo, estimado gobernador; al final de cuentas todo se salió de control y fue responsabilidad de muchas partes, finalmente esto también es responsabilidad del municipio y del cuerpo policiaco, y principalmente de la directiva de Gallos que no cuidó de la seguridad de nadie.

Qué diferencia con la otra directiva, la que trajo a Ronaldinho, la de Grupo Imagen de don Olegario Vázquez Aldir. Lástima que se retiraron.

Qué buenos tiempos aquellos en el Corregidora, era la sana fiesta del futbol.

Tampoco quisiera ser mal pensada en suponer que todo esto fue creado para golpearlo a usted y al partido que representa, el PAN, y peor aún, para distraernos del caso Gertz Manero.

¿O sí debemos pensar mal para acertar? Circulan tantas teorías creíbles en Twitter. Aquí un botón de muestra:

Querétaro necesita ir al psicólogo

Lo que sí es un hecho es que, gobernador, le propongo que dentro de todas las estrategias que piense plantear para que esto no vuelva a suceder pueda considerar brindar de manera casi obligatoria atención psicológica a toda la ciudadanía.

Noto mucho enojo en las personas, mucha neurosis al manejar el coche, por ejemplo: se nota que desbordan su furia al volante, en las calles, en centros comerciales, hay tristeza y hay ira desbordada, señor gobernador Kuri.

Necesita urgentemente atender esa parte, don Mauricio. Que así como se pide que la gente acuda a vacunarse, se pida que se atiendan emocionalmente también .

Las secuelas del covid están a la vista de todos también.

Confío, pero...

En fin…. Mi corazón sigue muy triste por lo sucedido y tengo miedo. Pero sigo confiando en usted. Sé de su gran corazón, y le duela a quien le duela usted fue el único gobernador electo por mayoría en todo México en las últimas elecciones.

Sé que sabrá hacer y actuar consecuentemente, y lo hará bien e inmediatamente. Porque tristemente todo esto se pudo haber contenido si hubiera habido un cuerpo policiaco robusto, pero además que hubiera atendido la emergencia con rapidez.

Pasó media hora en la que no llegó ningún cuerpo policiaco y por supuesto había tiempo de sobra para evitar que el odio no se desbordara de la manera en que se desbordó.

Falló la policía, falló la directiva del equipo, fallaron todos. Debe haber culpables y hay que castigarlos ya.

Aquí la duda es: ¿de quién fue la responsabilidad de minimizar los hechos y no mandar inmediatamente al cuerpo policiaco?

Pero también a todos los mexicanos nos deben de quedar bien claras dos cosas:

1.- Tener la certeza y confiabilidad de que efectivamente como dicen no hubo muertos. Urge presentar vivos a los que parecen cadáveres en los videos y en las fotos de redes.

2.- Tener bien grabado en nuestra memoria colectiva lo que pasó: lo del 05 de Marzo del 2022 en Querétaro no se va a olvidar .

Pero tampoco olvidaremos ni hoy ni nunca el caso Gertz Manero. Ese no se nos olvida y lo vamos a tener bien presente.

Supongo que entre una de las medidas a llevar a cabo por parte de usted, gobernador, será sancionar al Estadio. Por ahí corrió mucha sangre . Ya no puede volverse a abrir, creo yo.

Y además debe castigarse a la directiva del equipo… con todo el peso de la ley.

Todos somos Querétaro

En fin… Cuente usted con la ciudadanía para salir lo más pronto posible de esta crisis, este ciudadanía que queremos que de Querétaro se siga hablando como se ha venido haciendo: que es un estado de paz, de trabajo, de industrias avanzadas.

Todos somos Querétaro.

Todos estamos con usted, gobernador Kuri.

Pero no dejen que lo obliguen a jugar a la fábula de que Querétaro no pasa nada.

Mande hacer una encuesta y verá que no miento: nadie se cree lo de los cero muertos, como nadie se creyó lo de los pernos criminales ni aquello del asesino solitario.

Ya estamos hasta el gorro de que no pase en un país donde pasa todo.

No quiero comparar, pero seguramente usted no le creyó al presidente AMLO cuando dijo que no habían fusilado a nadie en San José de Gracia, Michoacán. Y no le creyó al presidente porque vio usted los videos. Así nosotros, vimos los videos del Corregidora y exigimos como ciudadanos la verdad.