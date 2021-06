UNAM: Profesor@s de Asignatura, a contracorriente

Los problemas de contrataciones de profesoras y profesores de asignatura por tiempos delimitados (horas), a través del esquema de honorarios, sin prestaciones de ley y con criterios discrecionales en la UNAM , se han agudizado de tal modo que han estallado movimientos de protesta, protagonizados por las y los docentes afectados, con apoyo de miles de estudiantes para eliminar de raíz ese tipo de irregularidades.

Por el momento, el logro de este movimiento de docentes y estudiantes, radica en el hecho de haber sentado a las autoridades universitarias a dialogar. Pero apenas es el comienzo.

Como ha sucedido en diferentes universidades públicas y privadas, la contratación de docentes en condiciones adversas para las y los trabajadores, ha sido una lamentable constante. A ellas y ellos se les otorgan pocas horas de clases durante periodos cortos, (esto, para no crear antigüedad); además y como se sabe, no se les otorgan las prestaciones de ley (como vacaciones o aguinaldos, entre otras), y se les da, por si fuera poco, un trato discriminatorio y excluyente.

Hay diversas denuncias de profesoras y profesoras de inglés o de otros idiomas, que han referido esta situación contraria a sus intereses laborales, como profesionales de la enseñanza. También, para profesoras y profesores de las distintas asignaturas que se imparten en escuelas y facultades de la UNAM ,, la situación es adversa en términos de la precariedad en que ha caído la docencia universitaria.

De acuerdo con una nota reciente: “…las instalaciones de la ENES Morelia fueron tomadas por estudiantes el pasado primero de junio; las de la FES Iztacala el día 2 del mismo mes y el campo uno de la FES Zaragoza, el día 8. Ante el respaldo que mantienen las tomas por parte de miles de estudiantes que apoyan el movimiento, las autoridades se han visto forzadas a establecer mesas de negociación, las cuales, sin embargo, no resuelven las demandas del movimiento. Las autoridades apuestan al desgaste, pero la base estudiantil parece estar resuelta a lograr sus reclamos.” (1)

Las figuras centrales en este conflicto son las autoridades universitarias, las y los profesores de asignatura, que no han recibido respuestas favorables a sus demandas por parte de las autoridades, y las y los estudiantes universitarios, solidarios, que han tomado medidas enérgicas, como realizar paros con cierre de instalaciones educativas.

Al respecto, hay un documento de interés, que no ha sido retomado por la prensa escrita, y que conviene dar a conocer para entender cuáles son las raíces y la evolución de este significativo movimiento de docentes y estudiantes, esto debido a la complejidad del conflicto.

El día 8 de junio del presente año, más de 120 profesores de la Carrera de Psicología de la FES Iztacala, expresaron sus puntos de vista al respecto. A continuación recupero algunos fragmentos del mismo.

“Reconocemos la importante labor que han realizado los estudiantes y profesores, al permitir visibilizar la existencia de una serie de irregularidades de índole académico-administrativa, que han afectado, principalmente, a los Profesores de Asignatura, colocándolos en una situación de precariedad laboral. El paro de actividades (iniciado el 2 de junio, 2021) también ha llamado nuestra atención hacia una serie de problemas que requieren análisis y solución, en el caso de nuestra Carrera (Psicología), respecto a las condiciones de implementación del nuevo plan curricular.”

“Ante estos hechos, debemos agradecer profundamente el sentido de solidaridad y preocupación de (las y) los alumnos respecto a nuestras condiciones de trabajo y a diversos problemas de índole institucional. También es importante reconocer que, gracias a este movimiento estudiantil, las autoridades han regularizado la situación de varios profesores, se han comprometido a que no vuelvan a ocurrir tales irregularidades y, desde la oficina de la Rectoría, se ha abierto una convocatoria especial para que los profesores puedan concursar por sus definitividades. En este último aspecto, el H. Consejo Técnico de nuestra Facultad ha puesto las bases para que, en dichos concursos de definitividad no se presenten personas que no hayan impartido antes la materia correspondiente, constituyéndose este en un concurso académico entre profesores de la propia Facultad.” (2)

Las y los profesores de tiempo completo, en apoyo a las y los docentes de asignatura, proponen que la mediación ante el conflicto en proceso, esté a cargo del Consejo Técnico de la Facultad, como cuerpo colegiado, que además es representativo de la comunidad universitaria, y como máximo órgano de autoridad de la dependencia.

“De particular interés será el análisis de las condiciones laborales de los profesores de asignatura, la recalendarización del semestre académico para garantizar la formación académica adecuada del alumnado y las condiciones de implementación del cambio curricular.”

En la FES Iztacala ( UNAM ), ubicada en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, el paro concluyó el día 15 de junio, fecha en que se hizo entrega de las instalaciones educativas, según consta en el Comunicado Especial No. 18/2021, publicado por las autoridades universitarias de dicha Facultad.

La solución a este tipo de irregularidades laborales, con impacto en la marcha académica de la institución, donde las y los académicos de tiempo delimitado (Profesores de Asignatura), son los más afectados en términos laborales y profesionales, habrá de darse de manera genérica en todas las dependencias académicas de la máxima casa de estudios del país.

Es evidente que las soluciones parciales por facultades o escuelas son sólo una expresión singular que sólo retarda los conflictos. Lo que se requiere, por el contrario, es una solución general y aplicable a tod@s, en el sentido de regularizar el modo en que la universidad contrata, lo cual significa dar seguridad y certeza laboral a sus trabajadoras y trabajadores, tanto académicos como administrativos.

Una solución general así, sería pasar a ser una universidad que no paga a otra que sí lo hace correctamente y que reconoce, en lo profesional y lo personal, a las y los académicos.

