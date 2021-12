Javier Sicilia, estirando la realidad para hacer valido un punto

¿Cuántas comparaciones fuera de lugar hemos oído? En el mundo muchas, el nuevo Messi, el sucesor de Einstein, el heredero de las glorias de Michael Schumacher, el nuevo Michael Jordan. Ahora Javier Sicilia publica en Proceso un artículo que compara las reuniones masivas de AMLO con las reuniones masivas de Adolf Hitler.

En su artículo, el escritor señaló que López Obrador y Hitler usaban la misma psicología y aseguró que ambos líderes tienen el apoyo de las masas.

Dice Sicilia “A semejanza del Führer, AMLO ha construido y sostenido su poder con la masa. Conoce sus mecanismos, sus deseos, los símbolos que la concitan y la reproducen. Sabe, por lo mismo, que entre mayor es la plaza pública, mayor es su capacidad de hacerla crecer. Por ello, desde que logró acceder al Zócalo de la CDMX, nunca lo ha abandonado”.

Ayer, en entrevista con Azucena Urestí, dijo que AMLO no va a empezar una guerra, no va a exterminar a personas por sus ideas, no va a declarar la guerra al mundo entre otras cosas que hizo Hitler. Entonces, ¿en qué se parece a Hitler? ¿En que mueve masas y convoca gente que comulga con sus ideas? Eso pasa en muchísimos otros escenarios.

Hay muchos otros lugares y situaciones donde se usa lo que Sicilia considera como la psicología de Hitler. Las ofertas navideñas que llevan a las personas a llenar los centros comerciales aun y cuando la economía no está para tanto gasto pueden tener la psicología de Hitler. Los dueños de los comercios conocen cómo atraer gente, cuáles son sus deseos, cómo hacer de sus productos un objeto deseado y cómo llevarlos a las tiendas, aunque se metan en problemas financieros más adelante.

Le podría dar un ejemplo de psicología de masas de mi ciudad y que tiene que ver con el futbol. En Monterrey existen dos equipos, Rayados y Tigres. El que le va a uno, no le va al otro pues son el “enemigo a vencer”. La convivencia es pacífica hasta que a alguien se le ocurre empezar a mover la pasión y es ahí donde vemos la psicología de masas de la que habla Sicilia. Un comentarista deportivo de la ciudad, Hernández Jr., citando a Sicilia, conocía los mecanismos de la masa, sus deseos, los símbolos que la concitan y la reproducen y teniendo este conocimiento manejó la pasión de los aficionados trayéndole dividendos a la empresa donde trabajaba, a sus patrocinadores y a los mismos equipos.

¿Se puede decir que Hernández Jr. es como Hitler, porque usaba una psicología similar? Definitivamente no.

Entiendo que Sicilia no comulga con las mismas ideas que López Obrador. También entiendo que no comprenda por qué las masas lo siguen si muchos de su círculo cercano no quieren a AMLO. Pero decir que es como Hitler es estirar demasiado la realidad para decir que es alguien que no es grato para él.

La figura de Hitler es algo bastante negativo a nivel mundial, hacer un símil con la figura de López Obrador puede darle resultados en un pequeño grupo de personas que relacionan lo que hace AMLO con lo que hizo Hitler. La psicología de las masas se utiliza en muchos otros lugares y situaciones, y no es exclusiva de Hitler o de AMLO.

Los contrarios a la 4T seguirán buscando comparativas con cosas “malas” o odiadas por todo el mundo para buscar bajarle la popularidad a López Obrador. Lo que creo que no han entendido es que, si quieren hacer eso, esa no es la mejor estrategia pues esas comparaciones solo alimentan más la pasión de las masas por lo que ellos creen que es lo correcto, y ahora lo que es correcto para la mayoría es lo que está haciendo la 4T aunque no sea lo mejor en todos los casos.

¿Usted qué piensa?