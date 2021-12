¿A qué personajes de la política ha besado Javier Sicilia?

Famoso no solo su Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad sino también por sus poemas, Javier Sicilia es una figura que ha creado polémica en los últimos días por sus conocidos besos.

Por ello, a continuación te decimos quiénes han sido los personajes de la política que ha podido besar el afamado autor.

Desde 2011, Javier Sicilia cobró notoriedad pues el poeta encabezó diversas manifestaciones tras el asesinato de su hijo.

Encuentro de Javier Sicilia y López Obrador en 2012. (Juan Pablo Zamora / Cuartoscuro)

Peña Nieto, Vázquez Mota y Fabio Beltrones algunos de los besados por Javier Sicilia

La lista de besos del poeta Javier Sicilia se inaugura en 2011, año en que se disputa la elección presidencial de 2012 a 2018.

Allí, el activista besaría al entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, así como a la aspirante de Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota.

Cabe destacar que, el autor también besó al Coordinador Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, así como otros funcionarios del Congreso de la Ciudad de México.

Es importante mencionar que, Javier Sicilia también besó al entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa y a la ex subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Marisela Morales Ibáñez.

No obstante, su más polémico beso fue en 2019 con el ahora mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el cual se negó.

Tras lo anterior, la relación entre Javier Sicilia y el Ejecutivo se ha visto envuelta en una serie de roces, como fue el de hoy en donde el poeta comparó a AMLO con Hitler.

Javier Sicilia besa a AMLO (Especial)

Javier Sicilia compara a AMLO con Hitler

Fue el día de hoy cuando el poeta Javier Sicilia comparó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con el genocida alemán, Hitler, pues expresó que el mandatario tiene su psicología.

“El presidente cree, que tiene el monopolio de todo... no me quiso besar porque creía que yo quería quitarle el monopolio de la moral”, expresó el poeta en entrevista con Azucena Uresti.

La polémica se da luego de que el primer mandatario manifestará que el beso del poeta fue intento falso por demostrarle cariño hacia él.

“Él me quiso besar y le dijo que no. Él besó a todos, a Peña y Josefina y no me equivoqué”, dijo AMLO en conferencia de prensa.