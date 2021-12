AMLO: Yo sentí falso a Javier Sicilia y no dejé que me besara; no me equivoqué

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló de nuevo sobre Javier Sicilia a quien calificó como “falso”, luego que escribiera un artículo en el que comparó al presidente con Adolf Hitler, el dictador y genocida alemán.

Durante la conferencia mañanera de hoy miércoles 15 de diciembre, AMLO contó que no dejó que Javier Sicilia lo besara en la mejilla durante las campañas presidenciales de 2012 porque desde entonces lo sentía falso y -dijo- no se equivocó.

“Recuerdo que hubo un encuentro en Chapultepec, éramos candidatos y (Javier Sicilia) besaba a todos, como una muestra de hermandad, fraternidad, yo desde entonces lo sentí falso, me quiso besar y dije no, a mi no me besó [...] y no me equivoqué” AMLO

En aquellos años, Javier Sicilia se encontraba con los entonces candidatos presidenciales y les daba un beso en la mejilla como muestra de fraternidad.

En su momento, AMLO se negó a recibir el beso de Javier Sicilia, momento que fue captado en fotografía y que en aquel entonces le causó muchas críticas.

Javier Sicilia besa a AMLO (Especial)

AMLO: Javier Sicilia ahora si se pasó

AMLO insistió en que Javier Sicilia ahora sí se pasó al compararlo con Hitler por realizar un mitin en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Ya (Javier) Sicilia se pasó, ¡Hitler! Imagínense eso, por la concentración, por el mitin que hicimos, cuántas veces nos hemos reunido en el Zócalo, yo creo que podemos llegar a 100 veces”, dijo AMLO.

Y agregó “Antes no éramos Hitler, es hasta ahora por reunirnos en el Zócalo, es su desesperación, coraje, odio, ojala y recapacite”.

AMLO dijo que los líderes de opinión como Javier Sicilia, Denise Dresser -quien lo acusó de hacer un golpe de Estado- o Sergio Aguayo -que comparó a AMLO con Díaz Ordaz- dejaron a un lado los principios y sus ideales a cambio de quedar bien olvidando al pueblo.

“Para ellos el pueblo no existe, no cuenta, no le tienen afecto, cariño, ni respeto, la política es asunto de los de arriba, de la cúpula, no le tienen amor al pueblo”, dijo AMLO.

AMLO además dijo que a varios líderes de opinión les hace falta la práctica, pues ellos viven de pura teoría.

“Todos ellos (líderes de opinión), pura academia, pura teoría, sin práctica”, dijo AMLO.

El presidente se disculpó con ellos por las “molestías” que la llamada cuarta transformación les ocasiona pero -dijo- es por el bien de todos.

“Ofrecemos disculpas por las molestias que ocasiona la transformación, pero esto es por el bien de todos”, dijo AMLO.