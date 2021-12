AMLO responde a Javier Sicilia por compararlo con Hitler

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió a los señalamientos del poeta y activista Javier Sicilia, quien lo comparó con Adolf Hitler.

Durante la conferencia mañanera de hoy martes 14 de diciembre, AMLO aseguró que personajes como Sicilia se obnubilan por el coraje, es decir, pierden la capacidad de razonar.

“Y ayer ya de plano (Javier) Sicilia dice que soy Hitler [...] los entiendo, se obnubilan por el coraje de que se puso de manifiesto que no tiene convicciones, no tienen principios, no tienen ideales, son muy acomodaticios”, dijo AMLO.

Esto luego de que Javier Sicilia publicara en la revista Proceso el artículo “En el espejo de Hitler”, donde compara a AMLO con el dictador alemán.

AMLO también critica a Denise Dresser y Sergio Aguayo

AMLO también mencionó la ocasión en la que Denise Dresser lo acusó de un golpe de Estado tras el decreto en el que hizo de seguridad nacional todas sus obras prioritarias.

El presidente de igual manera habló de Sergio Aguayo, quien comparó a AMLO con el expresidente Gustavo Díaz Ordaz -responsable de la matanza de Tlatelolco- por la crisis que actualmente enfrenta el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

AMLO aseguró que estos líderes de opinión, como Javier Sicilia, Denise Dresser y Sergio Aguayo, optaron por el conservadurismo.

“Ahora que hay un cambio verdadero y que son momentos de definición, ellos optaron por el conservadurismo, demostraron lo que son, conservadores”, dijo AMLO.

AMLO (Cortesía)

AMLO: si no fuera por la 4T, seguirían simulando

AMLO mencionó que de no ser por su movimiento, estos líderes de opinión seguirían simulando y engañando a la gente.

“Si no se estuviese llevando a cabo este cambio, ellos seguirían no sólo simulando, sino engañando a muchos”.

Al presidente los acusó, además, de afectar a los jóvenes con -lo que él dice- es un pensamiento retrógrada e irracional.

“(Están) afectando con ese pensamiento retrógrada, irracional a los jóvenes, que son los que nos deben de importar”, dijo AMLO.