David Monreal se relaja en Zacatecas y puede dejar ir una elección ganable

Emancipación Política

Es cierto que no podemos soslayar el momento óptimo que vive Morena en muchas entidades en las que es ampliamente favorito para coronarse. Uno de ellos es evidentemente Zacatecas con David Monreal que, hasta unas semanas, llevaba un paso dominante en las encuestas de opinión— en las que fue avanzando a pasos a agigantados, no obstante, esta semana— una encuestadora regiomontana— divulgó cifras que han prendido las alarmas.

David Monreal se sostuvo en la cima por muchísimos meses, incluso— con un alto porcentaje. Es cierto que existe una disyuntiva y una dicotomía en la lectura de una y otra encuesta, pero eso no significa que hay que relajar las actividades y echar las campanas al vuelo.

El exceso de confianza y el papel parsimonioso puede llegar a costarle muy caro. No sé realmente qué es lo que aconteció, pero David Monreal se relajó. Hace unas semanas pasó el tema del video con una candidata y, eso al final, no lo golpeó. No movió absolutamente nada. Aunque eso sucedió hace casi un mes, reiteramos que no lo afectó en su momento. Sin embargo, estos días el comportamiento de los números habla de una fuerte competencia de la oposición y con una elección altamente dividida.

Lo que sí es un hecho es que David Monreal ya está generando muchas dudas si gana o no . Antes de ir pensando seriamente que ya lo emparejaron, debe considerar algunas estrategias o, más bien, arreciar el paso si es que cayó en una zona de confort en la que claramente le pisan los talones y, donde incluso, ya aparece en segundo lugar.

Consideramos que aún la tendencia está a favor de David Monreal a pesar de los números de una sola encuestadora, sin embargo, si quiere incrementar nuevamente el margen holgado que llevaba, debe acelerar para tener un cierre más sólido en una fase clave hacia el 6 de junio . Solo faltan 18 días para la elección, y cualquier candidato puede ganar. Hasta ahora, nadie sostiene una distancia cómo para anticipar un escenario favorable.

Eso es fácil imaginarlo a estas alturas ya que hay entidades en las que Morena tiró a la deriva parámetros importantes; pasó en Tlaxcala, San Luis Potosí y Campeche, donde Regeneración Nacional dejó ir puntos, y ahora están en desventaja.

Con velocidad puede pasar eso. Nadie creyó que Samuel García subiera y, hoy por hoy, su ventaja es cada vez más amplia. Si David no pone énfasis en esa llamada de atención, conseguiría dejar ir una elección ganable.

Finalmente, no es la primera vez que sucede con David. En elecciones pasadas circuló una grabación en la que, su hermano Ricardo Monreal, le llamó la atención por relajar actividades en plena campaña. Una crítica fuerte a pesar de la consanguinidad. Supo que los errores pueden costar muy caro. Esa pérdida quedó en la memoria del ahora candidato de Morena en Zacatecas que, si no se pone las pilas, dejará ir la gubernatura.

Por lo pronto, tendremos una elección muy interesante en Zacatecas . Es posible que gane Morena, pero si se desatiende puede significar el fin de un proceso que estuvo saldado durante 18 meses.

Notas finales

Mientras tanto, para la diputación federal de mi distrito en Morelia, lugar donde vivo, parece que todo está escrito. Myriam Martínez, la candidata de Morena, lleva las preferencias para conquistar la elección. A pesar de que el descontento por la oposición sigue siendo mayúsculo, la abanderada de la expresión guinda es una fundadora y militante y eso fue muy atractivo para la ciudadanía. Fue tal el éxito de su postulación que, hoy en día, parece no tener rivales. Camina muy sólida. Rebasó todas las expectativas que se depositaron en su designación; junto con ese buen arranque, hay confianza de que gane. Y es que hace 3 años Morena dominó completamente la votación; se prevé que eso mismo pase con Myriam Martínez. De hecho, a partir de entonces, el distrito 08 se ha considerado un bastión importante para Regeneración Nacional.