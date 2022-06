Se dijo desde abril. La partida de ajedrez ha entrado en su recta final. La jugada se anunció. Primera torre -el H. Congreso del Estado- hacía sus movimientos para acorralar al rey. Un rey -Jesús Estrada Ferreiro- que juega sin alfiles, ni caballos; sólo tiene peones. Tuvo posibilidad de hacer enroque y declinó. Prefirió defenderse con ataque.

Con la suspensión de amparo y la visita presidencial, se movió la -Fiscalía- segunda torre. Torre uno en posición y torre dos haciendo su movimiento. El final de partida sólo puede terminar de una forma. Jaque mate al alcalde Culiacanense con las dos torres.

Se ha comentado que el munícipe vive su vida política similar al litigio. Lo reduce todo a ganar o perder, como si la vida y sus vicisitudes fueran casos legales. Sobre ese mantra ha edificado su modus vivendi et operandi. Nada cava una tumba política tan rápido como la soberbia y la tozudez. El edil de la capital sinaloense padece ambas.

Fiscalía de Sinaloa solicitará la “declaratoria de procedencia” contra alcalde de Culiacán

Dentro de las próximas 24 horas, la Fiscalía General del Estado solicitará al H. Congreso la “declaratoria de procedencia” para accionar penalmente por delitos que le han sido notificados este jueves. Es fácil suponer que lo que se le imputa tenga que ver con el tema de las viudas, sus reclamos y algunos otros comportamientos anómalos.

El gabinete que le acompaña, pudiera verse involucrado. Lástima, por mujeres y hombres de capacidad probada, que habrían puesto en riesgo su integridad legal en razón de la lealtad a su jefe político.

Las caras que se vieron en el H. Ayuntamiento de Culiacán al recibir las notificaciones lo dijeron todo. No esperaban esta agresiva jugada en el tablero. Jueves negro para la administración actual.

Quien escribe sostiene dos hipótesis. La primera, que fuese una sola carpeta de investigación y exista la posibilidad de defenderse desde el cargo. La segunda, que sean dos o más, y entonces, la Fiscalía podría solicitar prisión preventiva, lo que agravaría aún más la situación.

Las referidas expresiones de quienes conocieron de primera mano dichas notificaciones, saben que las consecuencias pueden ser graves o gravísimas. Dadas las circunstancias, el H. Congreso podría nombrar un alcalde sustituto los próximos días. El tiempo está corriendo, el marcador ya empezó.

Alcalde de Culiacán pensó que ganaba tiempo

El timing de quien mueve las dos torres es impecable. Mover prematuramente las piezas implicaba este desenlace antes del 6 junio. El alcalde de Culiacán creyó que ganaba tiempo. Ese tiempo sólo le fue cedido para cumplir un año de haber sido electo. Luego de esto, será el H. Congreso quien nombre un sustituto. De haber movido antes, tendrían que haber convocado a elecciones nuevamente. Un procedimiento costoso y desgastante. Sin duda, se le hizo creer que era él quien aplazaba lo inaplazable. ¡No la veía venir!

Pero Estrada Ferreiro no entendió porque no quiso. El edil de la capital continúa aferrándose al cargo, atenido seguramente a sus argumentos. Al parecer, sólo le queda eso. El manto protector de AMLO no llegó. Quizá porque el Presidente no quiere y no tiene tiempo para enfrascarse en un tema local. Si Jesús, esperaba también la llamada de Don Adán, creo que se quedará esperando.

El panorama se ve gris. Las dos torres comienzan a tomar sus posiciones. El rey “culichi” cada vez más sólo y acorralado. El ajedrez es un deporte que también es ciencia. El resultado parece casi inminente.

Se ven tres posibilidades. La primera, que el rey abdique sí o sí. La segunda, el jaque mate con dos torres, inminente y con resultados demoledores. La tercera, la concertación para detener la ofensiva. La tozudez y la soberbia, no son buenas consejeras. Nada cava una tumba política tan rápido como la soberbia.

