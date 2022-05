“En eso yo no me meto”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al ser cuestionado si cree que se debe destituir al alcalde de Culiacán, emanado de Morena, Jesús Estrada Ferreiro.

Desde su conferencia mañanera de este viernes 27 de mayo desde esa ciudad, AMLO dijo que el juicio político contra el alcalde es un asunto de la ciudadanía de esa ciudad.

“En eso yo no m meto, eso es un asunto de los ciudadanos de Sinaloa y de particular de los ciudadanos de Culiacán. Yo no puedo opinar ni a favor ni en contra en estos casos, no me corresponde ni es prudente”

AMLO