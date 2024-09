Jalisco no permitirá un atraco electoral como el que se ha perpetrado en la Alcaldía Cuauhtémoc para favorecer a la candidata de Morena, quien acusó “violencia política de género” para anular la elección. Y es que, ese mismo argumento, que en su momento fue desechado por improcedente por parte de los tribunales electorales de Jalisco, es el que repentinamente ha revivido la candidata perdedora al gobierno de Jalisco, Claudia Delgadillo, también del partido guinda y sus aliados, quienes ha impugnado el resultado de la contienda electoral del 2 de junio, en busca de que se anule la elección y no se reconozca el triunfo del abanderado de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, a quien los jaliscienses le brindaron la confianza y los votos para ganar de forma contundente con una diferencia de casi 200 mil sufragios.

Ayer estuvo en esta entidad el todavía presidente nacional de Morena y recién nombrado secretario de educación en el gabinete de Claudia Sheinbaum, me refiero a Mario Delgado. Hizo acto de presencia para, todavía no queda claro su fin, pero convocaron a una conferencia de prensa que convirtieron en mitin, para continuar la narrativa consistente en que, según ellos, existen elementos suficientes para echar abajo la elección. La única diferencia en el discurso respecto a visitas anteriores en que ya habían informado de sus recursos de impugnación, fue justamente, lanzar el aro para tratar de ensartar en la botella, esta vez con el argumento utilizado por Catalina Monreal, la violencia política de género, porque no han podido comprobar las “ilegalidades” que acusan en el proceso.

Pero la sociedad jalisciense ya habló y, primero, por medio de un desplegado firmado por más de 250 organizaciones empresariales, de profesionistas, cívicas, sindicales, y de todo orden, expresaron que no van a permitir que se siga generando un clima de inestabilidad, mismo que está impidiendo al nuevo gobierno electo, que encabeza Pablo Lemus, ordenar los proyectos y programas rumbo al futuro. Y segundo, es la exigencia manifiesta para que el Tribunal Electoral Federal sesione y determine ya, en estricto apego a derecho, es decir, con una justicia expedita, transparente e imparcial, las impugnaciones pendientes en el caso de la gubernatura de Jalisco, dado que se sabe que no existen elementos que puedan revertir la elección o pretender dejarla nula.

De manera que los jaliscienses vamos a defender el resultado de la elección en nuestro estado. Y en ello coincidimos las más de 250 organizaciones que firmamos el desplegado que se publicó el pasado lunes en un medio de comunicación de circulación nacional.

En el desplegado se hace un llamado a la sociedad jalisciense en general, y en especial a los excandidatos, a demostrar madurez democrática y reconocer los triunfos y derrotas del pasado proceso electoral del 2 de junio, en clara alusión a los candidatos de Morena y sus aliados, que mantienen impugnados los triunfos de los emecistas Verónica Delgadillo, quien ganó la contienda en Guadalajara, y de Pablo Lemus, quien se impuso en Jalisco de forma contundente.

El desplegado que lleva por título: “Jalisco eligió la pluralidad política en los gobiernos”, es impulsado por 250 asociaciones y organismos de la sociedad civil . Entre los firmantes se encuentran organizaciones como la Coparmex, la Cámara de Comercio de Guadalajara, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), la Asociación de Empresarios del Centro Histórico de Guadalajara; sindicatos como la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), y agrupaciones como Confío en México y Foro Plural Jalisco.

En el texto, se destaca que el pasado proceso electoral fue realizado por los ciudadanos que emitieron los votos y que después los contaron, sin afiliaciones políticas o partidistas.

“Las organizaciones e instituciones firmantes estamos convencidas de que el pasado 2 de junio en Jalisco vivimos unas elecciones en libertad. En Jalisco, Claudia Sheinbaum fue elegida como presidenta de la república y Pablo Lemus fue elegido como gobernador de Jalisco”, se lee en los primeros párrafos del comunicado.

También se hace referencia a los resultados registrados en los diferentes municipios que integran la zona metropolitana de Guadalajara, donde los votantes se decantaron por candidatos de diferentes partidos políticos.

“En el área metropolitana de Guadalajara los electores le dieron el triunfo a candidaturas de tres diferentes fuerzas políticas. Verónica Delgadillo ganó la presidencia municipal de Guadalajara, Laura Imelda Pérez la de Tlaquepaque, Juan José Frangie la de Zapopan, Sergio Chávez la de Tonalá, y Gerardo Quirino de Tlajomulco”.

El comunicado señala que si bien todos los candidatos derrotados tienen el derecho de acudir a los tribunales, las organizaciones firmantes piden respeto a las resoluciones.

“Hacemos votos para que quienes acuden ante los tribunales electorales a defender su derecho lo hagan cuidando valores como la confianza, la tolerancia, el respeto y la solidaridad, que están en los cimientos de nuestra sociedad (...) Confiamos en el trabajo de los tribunales electorales y les exhortamos a que resuelvan oportunamente los juicios pendientes, con el propósito de que los equipos de los gobiernos entrantes realicen una transición ordenada y con certidumbre, para seguir trabajando a favor de México y Jalisco”, concluye el documento.

El comunicado es firmado también por asociaciones de alumnos de universidades como el ITESO, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y Universidad Panamericana.

Entre los firmantes también están asociaciones vecinales, asociaciones civiles y empresariales, y la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión.

Aunado a lo anterior, la agrupación política nacional “Confío en México”, que me honro en presidir, y otras más de 80 organizaciones, anunciamos el martes en rueda de prensa, diversas acciones en defensa del triunfo de Pablo Lemus.

En ese sentido, se habrán de realizar marchas y movilizaciones en Jalisco para presionar a que las autoridades electorales federales resuelvan de forma rápida y expedita, y reconozcan a Pablo Lemus Navarro como gobernador de Jalisco.

Se sabe que existen procesos de impugnación que la ley permite y deben respetarse. No obstante, se exige al Tribunal Electoral Federal resolver de inmediato. Suman ya más de 80 agrupaciones dispuestas a salir a exigir una decisión transparente y a realizar acciones para presionar; desde salir a las calles, hasta, en su caso, si es que hay un atraco como el que se dio en la Alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México, por ejemplo, inventando cuestiones como las que argumentó la candidata morenista, y tomar acciones radicales que le digan claramente al gobierno federal, -que es el que empuja esto-, que Jalisco se cuece aparte y en Jalisco no se permitirá un atraco electoral.

La primera acción será una marcha el domingo 22 de septiembre que partirá en punto de las 10:00 horas del Jardín Reforma (también conocido como Plaza de la Democracia) hacia la Plaza de Armas.

Reitero, en Jalisco no se va a permitir que Morena arrebate un triunfo que los jaliscienses no le dieron en las urnas a su candidata.

X: @salvadorcosio1 | Correo: Opinión.salcosga23@gmail.com