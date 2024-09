En tanto se esperaba que pudiera ser algún senador del partido Movimiento Ciudadano , al estarse señalando, en ese tiempo, la posible relación estrecha y/o la presión que por algún motivo pudiera estar recibiendo desde hace tiempo para respaldar, de una u otra forma, la actividad política de Morena, es decir, López Obrador, y sus aliados, el dirigente de Movimiento Ciudadano a nivel nacional, Dante Delgado, de quien se llegó a afirmar que el haberse negado a sumarse a una gran coalición de oposición y haber impulsado la candidatura, débil, por cierto, y fallida, pero que erosionó, de una forma, eso sí, a la oposición, en la persona de Jorge Álvarez Máynez, pudiera también generar una situación en la que alguno de los senadores de dicha organización, específicamente los que tuvieran relación con él directa y no con Jalisco, pudieran ser algunos de los que pudieran venderse, sumarse al grupo gobernante y asegurar su reforma judicial tan anhelada, tan caprichosamente requerida.

También se llegó a señalar que podría ser alguno de los senadores priistas, sobre todo los cercanos al sempiterno y en vías de eternizarse en el mando y apoderarse del PRI, como ya lo está haciendo paulatinamente, Alejandro Moreno Cárdenas, alias Alito, o como le llaman muchos ya “Alito Morena”, y poco se llegó a señalar que pudiera ser algún senador panista o postulado por Acción Nacional y que se convirtiera del PAN a otro partido.

Llamó la atención la forma en que todo el conjunto de senadores de Acción Nacional grabaron un video hace apenas unos pocos días en los que, en voz propia, expresaron públicamente, nombre del estado que son oriundos o representan en el Senado y su voluntad de asistir a la sesión y votar en contra de la maldecida reforma al Poder Judicial de la Federación, porque hay que recordar que no solamente afectará al federal, sino a todos los estados de la nación.

Y poco se llegó a señalar o analizar uno por uno a los integrantes de la bancada panista.

El tema es que, desde hace algunos días, empezó a correr el rumor de que el senador “Judas” podría ser un panista en la persona de Miguel Ángel Yunes Márquez , de una de las familias Yunes, muy reconocidas en la entidad jarocha, del lado panista, hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, expriista, fuertemente vinculado en su momento con la profesora Elba Esther Gordillo, y que renunció al PRI en su época para sumarse al PAN y tras muchos esquemas de participación logró ser candidato a gobernador y posteriormente gobernador de Veracruz, y que pretendió que su vástago, del mismo nombre, aunque de segundo apellido, Márquez, que fue alcalde de Boca del Río, legislador federal, también en su momento candidato, pero perdedor, pudiera llegar a la gobernatura, cosa que no logró.

La familia Yunes, que ya tuvo en el lado priista también a dos primos hermanos como candidatos, Héctor Yunes Landa, que perdió hace ya tiempo la elección por Veracruz al gobierno del estado, y el más reciente, Francisco Javier Yunes Zorrilla, quien por cierto fue mi compañero legislador en la LXVIII legislatura del Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados y a quien le reconozco su perfil adecuado, su honestidad política y su solvencia moral y que hizo su trabajo, pero no logró consolidar la tarea, quizá por traiciones que ahora vemos que pudieron fraguarse desde el seno de Acción Nacional o más bien de aquellos que, como los Yunes, sus primos hermanos, encumbrados en la senaduría, el hijo como titular y el padre como suplente, que ahora dan la voltereta y hacen el papel de grandes héroes de la 4T y de grandes “Judas” afectando al pueblo de México.

Luego entonces, el rumor parece que se consolida, aunque momentos antes de cerrar esta colaboración, la coordinadora de la bancada panista en la cámara alta, ofreció una improvisada rueda de prensa acompañada por los senadores de su grupo parlamentario para anunciar que si bien el senador Yunes Márquez no asistió a la reunión plenaria, y no se encontraba localizable, hasta ese momento no les había manifestado una postura diferente a la que externó hace algunos días a través del ya citado video, donde confirmaba que votaría en contra la reforma al poder judicial, al tiempo que lo exhortaba a mantenerse firme en su postura. También la senadora dirigió una exigencia al gobierno federal “a que deje de presionar a las senadoras y senadores de oposición con ofertas corruptoras y acciones intimidatorias de las fiscalías”.

Esperemos pues que pronto aparezca y se mantenga en su posicionamiento de votar en contra de la perversa reforma y que, como algunos elucubran, se esté escondiendo para convertirse en el gran héroe de la oposición y no del actual régimen.

No obstante, en redes sociales circula un alud de notas periodísticas señalando ya el pase de este personaje a la bancada de Morena de la coalición Juntos Haremos Historia, para darles el voto 86, es decir, el elenco que requiere las dos terceras partes de senadores para poder aprobar una reforma constitucional antes aprobada por la Cámara de Diputados y poder sacarla adelante y dar el golpe mortal a la democracia y a la república.

Así las cosas, a la espera de que no se consolide, pero con un gran porcentaje de expectativa de que sea así, los Yunes serán, -los Yunes panistas-, los que habrán vendido a la patria; pasarán a la historia como los grandes traidores y ahora habrá que ver lo que acontezca con este México que sufrirá mucho, de entrada por las reacciones de los mercados internacionales, la economía que vendrá a pique y un extenso listado de aspectos negativos que se cernirán sobre el país en forma sombría.

Ojalá haya reciedumbre de la sociedad para seguir unidos, realizar acciones que puedan amainar esta catástrofe que se cierne sobre el país y que, al menos, las tonterías legislativas, los caprichos de López Obrador se detengan una vez que él termine su mandato, que ya urge que se vaya, y ojalá la señora presidenta Claudia Sheinbaum, tenga la ecuanimidad para frenar, valorar y buscar lo mejor para el país, un México que recibe prácticamente despedazado.

X: @salvadorcosio1 | Correo: Opinión.salcosga23@gmail.com