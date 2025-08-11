Israel Sánchez Martínez, originario de esta capital y actual presidente nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), ha estado en el centro de la polémica en las últimas semanas tras encabezar una campaña para intentar cancelar el concierto de Marilyn Manson en la Feria Nacional Potosina (FENAPO).

El activista logró reunir más de 6 mil firmas en contra de la presentación del polémico cantante, además de colocar una lona en un puente de la ciudad exigiendo la suspensión del evento. La iniciativa generó un intenso debate en redes sociales entre quienes apoyan la libertad artística y quienes respaldan sus argumentos morales y religiosos.

Lo que ha llamado la atención en la opinión pública es que, más allá de su papel como dirigente de la UNPF, en sus redes sociales Sánchez Martínez difunde y respalda de manera constante las actividades del alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, militante del PAN, lo que para algunos analistas sugiere un trasfondo más político que meramente moral en su activismo contra el concierto.

A este movimiento se suma otro personaje ligado a Sánchez Martínez: Hugo Liñán, quien, de acuerdo con versiones, habría pagado para que colocaran las lonas en puentes de la capital. Los trabajadores que fueron detenidos por esta acción señalaron directamente a Liñán como la persona que los contrató.

La controversia escaló aún más este domingo, cuando fue colocada una cabeza de vaca sobre una lona roja y rodeada de plantas a las afueras de la Catedral Metropolitana de San Luis Potosí, acción que, según testimonios y reportes, también fue realizada por personas ligadas a estos mismos personajes.