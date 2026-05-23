Hace unos días, el Decano de la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard, Jeremy Weinstein, estuvo en nuestro país. Tuve la oportunidad de conversar con él en la Ciudad de México, y posteriormente en Monterrey, sobre algunos de los grandes desafíos que enfrentan hoy las democracias, las instituciones públicas y las empresas ante la aceleración tecnológica que está transformando al mundo.

Como egresado de la maestría en políticas públicas de Harvard, mi conversación con Weinstein fue fascinante porque el profesor no pertenece al grupo de tecnólogos ingenuos que ven a la inteligencia artificial como una solución mágica para todos los problemas humanos. Su aproximación es mucho más profunda. Más política. Más institucional. Más realista.

Su tesis central podría resumirse así: la inteligencia artificial no es solamente una revolución tecnológica; es una transformación de la capacidad del Estado, de la democracia y de la relación entre ciudadanos e instituciones.

Y mientras lo escuchaba, no podía dejar de pensar en el reto que tendrán las nuevas generaciones para reconstruir gobiernos. Enfrentarán exactamente muchos de los problemas que Weinstein describe: burocracias lentas, instituciones fragmentadas, exceso de trámites, débil coordinación gubernamental, baja capacidad de ejecución, corrupción, pérdida de confianza ciudadana y sistemas públicos que frecuentemente reaccionan demasiado tarde frente a problemas cada vez más complejos.

Durante décadas, los gobiernos fueron diseñados para un mundo relativamente estable, lento y predecible. Un mundo de expedientes físicos, jerarquías rígidas y flujos de información verticales. Los gobiernos fueron diseñados bajo supuestos de la era industrial: escasez de información, comunicación jerárquica, ciclos lentos de decisión, administración basada en papel, conocimiento altamente centralizado.

En The Nerves of Government (1963), Karl W. Deutsch desarrolló una idea extraordinariamente adelantada a su tiempo: los gobiernos funcionan como sistemas nerviosos capaces —o incapaces— de percibir información, procesarla, aprender y reaccionar frente a su entorno.

Para Deutsch, el verdadero poder de un Estado no dependía solamente de leyes, ideologías o fuerza coercitiva, sino de su capacidad para comunicar, coordinar y adaptarse. Un gobierno eficaz es aquel que recibe señales correctas de la sociedad, corrige errores, aprende continuamente y responde con velocidad e inteligencia a los cambios del entorno.

Cuando los “nervios” del gobierno se saturan, se aíslan o dejan de transmitir información de calidad, las instituciones comienzan a reaccionar tarde, pierden capacidad de coordinación y eventualmente se desconectan de la realidad. Décadas antes de la inteligencia artificial, Deutsch entendió algo fundamental para el siglo XXI: gobernar es, en esencia, procesar complejidad.

Hoy, muchos de esos nervios están dañados, fragmentados o simplemente saturados. Las instituciones públicas cada vez tienen más dificultades para integrar información entre dependencias, anticipar crisis, coordinar políticas, detectar corrupción, personalizar servicios, procesar retroalimentación ciudadana, o incluso comprender las consecuencias indirectas de sus propias decisiones. El resultado es una parálisis institucional disfrazada de gobernanza.

Hoy vivimos en un entorno definido por la sobrecarga de información, velocidad digital, interdependencia global, volatilidad geopolítica, redes sociales, inteligencia artificial, y crisis simultáneas. La mayoría de las burocracias del mundo simplemente no fueron diseñadas para operar en esta realidad. Y ahí es donde la IA podría convertirse en una herramienta histórica de reconstrucción institucional.

No porque vaya a reemplazar gobiernos o servidores públicos, sino porque puede ampliar enormemente la capacidad cognitiva del Estado. Éste es quizá el concepto más importante. La IA permite procesar complejidad a escalas antes imposibles: analizar millones de documentos, detectar patrones de corrupción, modelar escenarios económicos, acelerar permisos, anticipar riesgos, optimizar programas sociales, reducir tiempos burocráticos, mejorar servicios públicos, coordinar información entre dependencias.

En otras palabras, podría ayudar a reconstruir la capacidad estatal en gobiernos agotados por la complejidad o por la polarización política. Muchos gobiernos parecen cada vez más lentos frente a sociedades que cambian cada vez más rápido. El resultado es frustración social, pérdida de legitimidad y una peligrosa erosión de confianza.

La gente ya no evalúa únicamente ideologías. Evalúa capacidad de respuesta. Y eso cambia completamente la naturaleza de la política. Durante mucho tiempo pensamos que el principal reto de los gobiernos era definir buenas políticas públicas. Hoy el gran reto es ejecutarlas eficazmente en entornos extraordinariamente complejos.

La IA podría ayudar justamente ahí. Imaginemos, por ejemplo: sistemas de salud capaces de detectar brotes epidemiológicos en tiempo real; plataformas gubernamentales que reduzcan trámites de semanas a minutos; sistemas judiciales apoyados por IA para disminuir rezagos; algoritmos que detecten redes de corrupción en compras públicas; modelos predictivos para prevenir violencia; ciudades inteligentes capaces de optimizar movilidad, agua y energía dinámicamente.

Esto ya no pertenece a la ciencia ficción. Está empezando a ocurrir. Pero aquí aparece la gran advertencia de Weinstein: el problema no es solamente tecnológico. Es institucional. Porque la IA también puede amplificar los defectos del Estado.

Una burocracia eficiente con IA puede convertirse en una burocracia extraordinariamente eficaz. Pero una burocracia corrupta con IA puede convertirse en una maquinaria corrupta todavía más poderosa.

Un gobierno democrático puede utilizar IA para mejorar servicios públicos y fortalecer transparencia. Pero un gobierno autoritario puede utilizar exactamente la misma tecnología para expandir vigilancia, manipular información, automatizar censura o concentrar poder.

Ése es el verdadero dilema del siglo XXI. La IA podría fortalecer la democracia o erosionarla profundamente. Y la diferencia no estará en la tecnología misma, sino en la calidad de las instituciones y del liderazgo político.

Weinstein insiste mucho en un concepto fundamental desarrollado cuando era profesor de Stanford: “human-centered AI”, IA centrada en las personas. La idea parece obvia, pero no lo es. Porque muchas veces la conversación tecnológica gira exclusivamente alrededor de eficiencia, automatización, productividad, velocidad.

Las sociedades democráticas requieren transparencia, supervisión humana, explicabilidad, rendición de cuentas (accountability), legitimidad, derechos ciudadanos. La democracia no puede convertirse en una “caja negra algorítmica”. Los ciudadanos necesitan entender cómo se toman las decisiones públicas. Necesitan confiar en los sistemas. Necesitan sentir que todavía existe control humano sobre procesos fundamentales.

La IA podrá procesar datos, pero no sustituirá al liderazgo político legítimo. Y eso es particularmente relevante. Ahora podríamos utilizar la IA para simplificar los trámites, reducir la corrupción, fortalecer la seguridad, acelerar la construcción de infraestructura, mejorar la planeación urbana, modernizar los sistemas educativos, optimizar la salud pública, mejorar la recaudación, fortalecer la transparencia.

Y aquí emerge una paradoja fascinante. La IA podría hacer más importante el buen juicio humano, no menos. Porque mientras las tareas repetitivas se automaticen, el verdadero valor del liderazgo estará en el pensamiento estratégico, razonamiento ético, coordinación institucional, empatía, negociación, construcción de confianza.

Pero también enfrentamos enormes riesgos. Porque la tecnología no sustituye instituciones sólidas. Ésta quizá es la gran lección de Weinstein. Muchas veces los países creen que pueden resolver la debilidad institucional solamente incorporando tecnología. La historia demuestra que eso rara vez funciona. La tecnología amplifica capacidades existentes. Si existen instituciones fuertes, liderazgo serio y visión estratégica, la IA puede convertirse en una herramienta extraordinaria de modernización. Pero si predominan improvisación, polarización, opacidad o concentración excesiva de poder, la tecnología puede acelerar el deterioro institucional.

Y esto ocurre justo cuando el mundo atraviesa una nueva etapa de competencia geopolítica, transformación energética y reconfiguración económica global. La IA será parte central de esa competencia. Estados Unidos, China y Europa ya están entendiendo que la IA no es solamente un negocio tecnológico. Es infraestructura estratégica del siglo XXI. Quien controle las capacidades avanzadas de IA tendrá ventajas enormes en productividad, defensa, innovación, educación, seguridad, finanzas, diplomacia, industria, e incluso narrativa política.

Estamos frente a una transformación histórica comparable a la Revolución Industrial o al nacimiento de Internet. La IA obligará a replantear completamente el funcionamiento del gobierno. Durante décadas construimos burocracias diseñadas para administrar estabilidad. Pero el futuro exigirá instituciones capaces de administrar complejidad permanente. La diferencia es enorme.

Los gobiernos del futuro necesitarán aprender continuamente, procesar información en tiempo real, coordinar sistemas complejos, anticipar riesgos, adaptarse rápidamente, y mantener legitimidad democrática en medio de cambios tecnológicos acelerados.

En otras palabras: necesitaremos Estados mucho más inteligentes. Pero también mucho más humanos. Porque existe un riesgo evidente de fascinación tecnocrática. Hay quienes piensan que más datos automáticamente producen mejores decisiones. Y la historia demuestra que no es así.

Las sociedades no funcionan únicamente con algoritmos. Funcionan con confianza, legitimidad, cultura cívica, instituciones, ética y liderazgo. Jeremy Weinstein lo entiende muy bien. Por eso sus ideas resultan tan relevantes en este momento histórico. La gran pregunta ya no es si la IA cambiará gobiernos y sociedades. Eso ya comenzó.

Las verdaderas preguntas son: ¿Seremos capaces de utilizar esta revolución tecnológica para reconstruir instituciones más eficaces, más transparentes y más humanas? ¿O terminaremos creando sistemas más eficientes… pero menos democráticos?

El desenlace todavía no está escrito. Pero una cosa parece clara: los países que sobrevivan mejor al siglo XXI no serán necesariamente los que tengan únicamente más tecnología. Serán aquellos capaces de combinar inteligencia artificial con inteligencia institucional.