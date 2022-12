Inoculando diplomáticamente al adversario

IRREVERENTE

Panamá.- Les platico: Se acuerdan del desagradable incidente diplomático que se dio entre México y Panamá cuando el gobierno canalero rechazó a Pedro Salmerón como embajador de la 4T aquí?

La misma canciller panameña Erika Mouynes les corrigió la plana a Andrés Manuel y a Marcelo Ebrard cuando les hizo ver mediante un documento oficial, que habían propagandeado a Salmerón antes de obtener el beneplácito del gobierno del país centroamericano.

El que todavía es señalado por varias mujeres como acosador, finalmente fue bajado de esa intentona y en su lugar entró la ex senadora morenista Jesusa Rodríguez, quien pese a sus auto declarados y abiertos antecedentes de entusiasta consumidora de mariguana, al igual que su esposa argentina, Liliana Felipe, a Panamá no le quedó más remedio que aceptarla como embajadora mexicana aquí.

Todo lo relacionado a ese tema lastimó las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Panameños critican a Ebrard

Aquí en Panamá se critica acremente a Ebrard por su falta de oficio en ese tema… y en el relacionado al asilo consumado ayer en favor de la esposa y dos hijos menores del ex presidente peruano, preso en una cárcel de Lima, acusado de insubordinación y de otros delitos del fuero común.

Pedro Castillo seguirá en prisión los 18 meses que llevará su proceso y de ser declarado culpable, le esperan más de 30 años de cárcel.

Tres fiscales peruanos le negaron el Amparo que tramitaron los abogados del depuesto ex presidente, al que López Obrador insiste en apoyar y al mismo tiempo, se sigue negando a reconocer a Dina Boluarte como primera mandataria del Perú.

Platiqué con funcionarios de la cancillería panameña al respecto y me dijeron que su país reconoció al nuevo gobierno peruano al siguiente día en que Dina fue nombrada presidenta. Desde el país donde me encuentro fueron giradas instrucciones a su embajada en Lima para que se negara el acceso a Castillo si intentaba refugiarse ahí tras ser depuesto el pasado 7 de este mes.

La misma instrucción aplicó para su esposa, debido a que está acusada de asociación delictuosa por el delito de organización criminal, debido a que la fiscal peruana Patricia Benavides descubrió cuentas a su nombre extraídas del erario peruano, en un banco panameño.

Castillo corrió hacia la embajada mexicana pero fue apresado por sus propios escoltas cuando le faltaban 10 cuadras por llegar.

Jesusa Rodríguez y su esposa Liliana Felipe/Cuartoscuro

No es persecución política

La segunda razón para negarle el asilo a la esposa de Castillo es que ella no es víctima de persecución política, como falsamente ha informado la cancillería mexicana.

Pablo Monroy, el embajador mexicano en Lima, no ha salido del Perú, después de ser declarado persona NO GRATA por el injerencismo del gobierno de AMLO en la soberanía peruana ante el caso de Castillo.

Monroy alega andar preparando sus maletas y estar muy ocupado cerrando asuntos en Lima, pero se dio el tiempo para escoltar en uno de sus vehículos oficiales a la esposa e hijos del ex presidente hasta el aeropuerto de la capital peruana.

Inoculando diplomáticamente al adversario

Al filtrar la información de su negativa a aceptar como exiliado a Castillo y a su esposa Lilia Paredes, Panamá no quiso ensombrecer su relación con el legítimo gobierno peruano y la jugó diplomáticamente contra el de México para recordarle la afrenta que sufrió por el tema de Salmerón.

A Jesusa la aceptaron porque no tuvieron más remedio pero la ex legisladora mexicana no es bien vista aquí ni por panameños ni por la comunidad mexicana. Incluso el gobierno panameño demoró más de lo protocolariamente para extender su beneplácito.