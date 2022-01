Infanticidio, la expresión más extrema de la violencia vicaria que las madres buscan llevar a la ley

Iliana lleva poco más de un año sin ver a su hija de 11 años. Fue extraída por su padre después de que Iliana decidiera terminar la relación y solicitar pensión alimenticia para sus dos menores hijos.

El primero de enero de 2021 llegó el padre, cuya identidad está reservada, con la arrogancia que un círculo de cómplices, dinero y vivir en una ciudad distinta a la de ella le permitía. Extrajo a los dos hijos de la casa de Iliana y ella no volvió a saber de ellos hasta que una audiencia permitió que el hijo volviera a su casa y que la pequeña se mantuviera confundida, lejos de ella.

“Yo no sabía que lo que estaba viviendo era violencia hasta que conocí a las del Frente Nacional de Mujeres y me hicieron ver que todo había sido violencia, desde que no me quisiera dar pensión mientras el se iba a esquiar con su nueva novia hasta que me quitara a mis hijos para hacerme sufrir. Se llama ‘violencia vicaria’.”

En 2016, Iliana comenzó a ser víctima de bromas violentas que incluían el cuestionamiento sobre la paternidad de sus hijos. Durante toda la vida de los menores, Iliana ha sido la figura de apego. Es ella quien ha atendido, cuidado, preparado, alimentado y escuchado a los menores.

“De hecho el siempre fue un papá ausente. Ni se preocupaba en pasar tiempo con ellos, cuidarlos y menos hacía actos de preparar sus uniformes o llevarlos a la escuela. Hasta después de la separación, él era un papá de una semana. La semana de vacaciones que tenía los recibía pero eso era lo máximo que los aguantaba y ahora resulta que de pronto ya quería llevárselos… pero no porque quiera pasar tiempo con ellos, nada más para quitármelos. Me dio donde más duele”, dice Iliana, que reside en Oaxaca, paga renta y debe pagar también los gastos de manutención y hasta el juicio de guarda y custodia en el que lucha por volver a ver a su hija.

El padre reside en Veracruz. Ambas entidades se mantienen en los primeros 5 Estados de México con mayores índices de feminicidio y violencia en contra de las mujeres.

Ella es una sobreviviente de la violencia vicaria, que únicamente está reconocida en España dentro de la legislación de género como una violencia machista pero que azota a nuestro país revelando una realidad: la justicia en México es un privilegio de quienes tienen el dinero para perseguirla. Lejos está de ser un derecho, pues entre corrupción, abogados, peritajes y pandemia, los hombres están arrebatando menores para hacer sufrir a las madres -y también, dañando a las y los hijos-.

“Digamos que de los dos hijos que tenemos, él tiene a la niña, yo no la puedo ver y la tiene incomunicada. Una vez nos encontramos por el tema del juicio y la niña corrió hacia mí diciendo que pensaba que ya nunca volvería a verme. Me contó que está viviendo un infierno, que su papá le pega y la deja todo el día sola en su casa mientras él se va a su oficina. Y se quedó un tiempito conmigo pero de pronto su papá empezó a llamarle y a ofenderla de que se tenía que ir con él y que no le hiciera eso. La niña se fue temblando de miedo y yo no pude hacer nada porque los abogados han dicho que es necesario respetar los tiempos del juicio y a mí me da miedo que me denuncie por el delito de maltrato infantil. Casi todas las mamás hemos sido denunciadas por ellos”.

Iliana