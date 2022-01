INE-quidad versus plan de austeridad

La diputada Patricia Armendáriz mete el dedo en las llagas de Lorenzo y Ciro… Precisamente y ante las discusiones suscitadas en torno a la consulta ciudadana para la revocación de mandato, dónde entre otras cosas han salido a relucir los malos manejos del dinero en poder de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) que dicho sea de paso son “los jefes” quienes a todas luces se sirven con la cuchara grande del chef… La inequidad afloró al sacar cuentas y a diferencia de cualquier trabajador, usted o yo, los consejeros del INE guardan íntegros sus sueldos y no contentos con eso, también crean fideicomisos para el futuro…

Al final, quiéralo o no, lo que estamos viviendo y presenciando, resulta ser un ejercicio de ética y moralidad, donde los titulares del INE han sido expuestos…

“@PatyArmendariz: Que no se hagan @INEMexico ya les recordé y lo vuelvo a hacer, que les aumentamos el presupuesto con respecto a años no electorales en casi 4000 millones, justamente para que llevaran a cabo la #consulta sin afectar su presupuesto normal.”

Vaya organismo “autónomo” que ostenta, pregona y disfruta de esa autonomía a costa del dinero de los impuestos, pero no quiere sujetarse al deseo de quien le paga, un amplio porcentaje del pueblo… interesante.

Ya lo habíamos dicho; sentar las bases y el precedente para la REVOCACIÓN DE MANDATO a futuros gobernantes, es la premisa, y eso es lo que no les conviene. Pero jamás imaginábamos que también se descubriría la sibarita vida que gozan los “próceres de la democracia” en nuestro país, y es obvio que nadie quiere perder el privilegio de tener seis chefs, un nutricionista y 75 personas que velen por la comidita y salud, amén de los 12 mil pesillos de bono mensual para dieta… ¡Uf!

Y no, no pretendemos que coman en fondas, más bien que como todo empleado gaste de su bolsillo lo que su cuerpo requiera; ¿A Usted le pagan, comidas, viáticos, gastos de celulares, carros, lavandería, tintorería, bonos y hospitales caros en su trabajo sin tocar su oneroso sueldo?

Héctor Vasconcelos, Senador de la República y Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, apuntó:

“@HVasconcelos_ ¿Qué el @INEMexico necesita más recursos para la consulta revocatoria?, ¿y por qué no los consejeros recortan sus sueldos en 41%, como lo hicimos en el Senado desde el primer día de actividades?”

Excelente pregunta senador, también la pregunta iría directamente a quienes aceptaron dar amparos para gozar de los escandalosos, oprobiosos sueldos y prestaciones que reciben, equiparables a los altos mandos de la SCJN… Aunque estos últimos se amparan con aquello de que su trabajo es hartísimo peligroso… ¿Pero los del INE? ¿Peligra la democracia si no se ganan sueldos de 500 mil pesos?

Ahora, una pregunta que en redes es constante: ¿El poder legislativo puede solicitar la destitución de los funcionarios del INE? Si esto puede hacerse, entonces por qué diputados y senadores no se sientan a analizar lo que sus votantes, los que en apariencia al menos, les llevaron a las cámaras, piden? ¿Hay conflictos de intereses trazados o tramados entre los pasillos de los recintos legislativos de los cuales no sepamos?

¿Será urgente que al titular del INE le recuerden su lugar en la estructura del país? Porque verlo vociferar en las más altas tribunas de nuestro México nos dice que lo ha olvidado, no en balde el Diputado Oscar Cantón Zetina le gritó; “Igualado”, ¿al otrora gris maestro de Derecho en la UNAM, se le olvidó el organigrama de la nación mexicana? Y digo gris, porque así como referente de iluminación y sapiencia jurista, no era, algunos, muchos, le recuerdan por el papá, pero bueno no siempre heredar el apellido paterno es sinónimo de pericia o sabiduría, y no lo digo por el niño Colosio, no se me vayan de calle, esa es otra historia…

Los senadores de morena abogan por: “Democracia sí, privilegios No”, y proponen al INE aplicar medidas de austeridad, sumándose a la petición de Presidencia, lanzan publicidad en redes pidiendo a Lorenzo Córdova…

>Reducción de sueldos altos funcionarios 718.8 mdp.

>Reducción de gastos operativos, celulares, viáticos, congresos, etc. 554.5 mdp.

>Recursos adicionales asignados a 2022 830 mdp.

>Eliminar fideicomisos 868.7 mdp.

INE, completamente desnudo y exhibido a nivel nacional, tremendos los privilegios que disfrutan los altos mandos y hasta sus mascotas en ese organismo.

Ante los hechos y cifras develados, muchos internautas que desconocían tales dispendios, reaccionaron indignados y con justa razón, cualquier empleado que se precie de serlo utiliza el sueldo para pagar sus necesidades y las de su familia… ¿Por qué estos facinerosos gozan de privilegios de monarcas?

Las interrogantes están surtiendo efecto, ahora se les ve cada vez más fuera de sí en las entrevistas, diríamos que hasta desquiciados y vaya que aún faltan las marchas y plantones que muchos grupos están planificando para cuando le fallen al pueblo con la consulta de revocación de mandato, esto apenas va comenzando.

El INE creado como encubridor del anterior régimen, la democracia maquillada que cuesta un ojo de la cara al país hoy está en franca agonía, y es que el organismo como tal no es el problema, el gran problema son quienes lo tienen secuestrado.