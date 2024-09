La fecha llegó. Este martes 10 de septiembre se sometió a discusión y votación la reforma judicial. Con 86 votos a favor y 41 en contra, se aprobó en lo general. Sin sorpresas, pero con el sobresalto del circo montado por la oposición.

Una jornada apoteósica con más de 12 horas de discusión, la irrupción de manifestantes con la venia del PRIAN que derivó agresión a senadores incluido Colosio Riojas, el cambio de sede para poder sesionar y la intervención de legisladores de todos los partidos. Así se resume la jornada de este martes y primeras horas del miércoles en el Senado de la República y casona Xicoténcatl.

Hasta media tarde, la nota se la llevaban los senadores Yunes, padre e hijo. Yunes Linares intervino como suplente para poner en su sitio a Marko Cortés. Y el hijo, apareció por la tarde para asumir el cargo, tomar tribuna y posicionar el sentido de su voto a favor de la reforma. Mazazo para la oposición que encajaba de mala manera el voto 86 para la causa de la 4T. Yunes Márquez nos regaló una frase: “México no se va a destruir si se aprueba, ni va a cambiar en automático el sistema de justicia”.

Con la sesión reanudada en la sede alterna en punto de las 7:00 pm, comenzaba la discusión y los posicionamientos en torno a la reforma. Previsiblemente, los senadores de oposición esgrimieron sus argumentos mientras que los reformistas los suyos.

El momento álgido llegó con la intervención del senador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez, como el elegido para emitir el primer posicionamiento a nombre de su grupo parlamentario.

La oposición decidió tomar la tribuna e impedir el uso de la misma para el senador sinaloense, los gritos no se hicieron esperar, y el presidente de la mesa directiva Gerardo Fernández Noroña intentó llamar a la calma sin éxito. En medio de una total falta de civilidad política por parte de los opositores, Inzunza Cázarez procedió a tomar el micrófono para participar a pesar de los gritos de la oposición.

No se intimidó no se achicó, al contrario, el de Batequitas sacó pecho y emitió un discurso que fue subiendo de tono, y acabó rodeado por sus compañeros de partido y aliados a modo de respaldo. En unas imágenes para la historia, el senador no se guardó nada y le habló a compañeros y oposición para recordar que el pueblo es quien tiene el poder según el artículo 39 constitucional.

“Y sí, los eligió el pueblo”.

Fue enfático en que la última vez que el pueblo eligió a los magistrados de la Suprema Corte fue en la época de la República Restaurada, más de 150 años atrás, y lo hicieron eligiendo a los juristas e intelectuales más notables que hayan jamás pisado ese alto tribunal: José María Iglesias, Vicente Riva Palacio, Ezequiel Montes, José María Lafragua, Ignacio Manuel Altamirano, Sebastián Lerdo de Tejada, Ignacio L. Vallarta, Ignacio Ramírez, por mencionar algunos.

La cara de los senadores de oposición fue un poema. El posicionamiento fue tan contundente que las intervenciones posteriores se llevaron con más calma. Desmoralizados, la intervención de Lilly Téllez fue el retrato del prianismo, desdibujada, sin brújula y completamente sin nada qué aportar, llegó el momento de la votación.

Enrique Inzunza en el Senado.

Y así, el mandato popular fue respetado por la 4T y el Plan C acabó consolidado.

Hoy México tiene reforma judicial.

