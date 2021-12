Historia para contarla en Navidad: Cómo despanzurrar al Hombre Araña

El bautizo del superhéroe

Antes le decían Hombre Araña, lo recuerdo muy bien. Hoy es Spiderman. Peor todavía, Spider-Man. Vi la película, y me dormí. No supe en qué terminó y creo que tampoco me enteré acerca de cómo inició. Así que no podré hacer spoiler o espóiler, y qué bueno: no deseo meterme en líos con los seguidores del famoso personaje.

Por cierto, leí en Esquire que el nombre correcto es Spider-Man porque así lo bautizó su creador, Stan Lee. Le puso el guión para que no se confundiera con Superman. No entiendo cómo podían confundirse ambos nombres, pero el señor Lee tenía ese pendiente.

Spidey’s official name has a hyphen—“Spider-Man.” Know why? When I first dreamed him up I didn’t want anyone confusing him with Superman! {username} (@TheRealStanLee) February 25, 2010

A veces, de hueva la @Fundeu

Como no soy experto en la lengua española ni en ninguna otra, consulto. Mi referencia principal para asuntos del idioma es FundéuRAE —@Fundeu en Twitter—, que es una “fundación promovida por la Agencia EFE y por la Real Academia Española (alias RAE), cuyo objetivo es el buen uso del español en los medios de comunicación”.

Se trata de una fundación a veces insensata o ilógica.

En Twitter, los señores y las señoras de @Fundeu dijeron esto para responder a una pregunta sobre si se escribe Superman o Supermán (con tilde o sin ella): “Como nombre propio del personaje, sin tilde. Usado en sentido figurado (es un supermán), minúscula y tilde”.

Pero en su página de internet, FundéuRAE, hablando del irascible ciclista colombiano Miguel Ángel López, dijo que su apodo —Supermán— es un nombre hispanizado y, por lo tanto, debe añadirse tilde en la a.

Como nombre propio del personaje, sin tilde. Usado en sentido figurado (es un supermán), minúscula y tilde. {username} (@Fundeu) October 11, 2013

Pero Superman —o Supermán—, como todos sabemos, más que un nombre es un simple apodo, el de don Clark Kent, un periodista sin vocación que descuidaba el oficio para salvar a la humanidad. Como sea, ¿en este sentido deberíamos hispanizar el alias Superman y agregar el acento: Supermán? Que responda la FundéuRAE.

Por cierto, acento es el apodo de tilde, lo que seguramente carece de relevancia, pero me llama la atención.

Despanzurrar al superhéroe

Lo verdaderamente decepcionante de FundéuRAE no es poner tilde en el apodo del ciclista López y evitarlo en el alias de Clark Kent, sino el enredo que hacen sus expertos con spolier o espóiler.

Ha habido grandes polémicas y hasta pleitos en redes sociales por los spoilers —o los espóileres— del reciente filme de Spider-Man.

La situación habría sido trágica si tuiteros y tuiteras —o la gente de Facebook e Instagram— hubieran hecho caso a FundéuRAE y en vez de hacer espóileres o spoilers de Spider-Man, hubieran destripado al Hombre Araña.

¿Destripado? O despanzurrado…, a Spider-Man, sí. Porque según FundéuRAE “el verbo español destripar es una alternativa a la expresión hacer spoiler, que se usa a menudo en las informaciones sobre cine y series de televisión para referirse a la revelación de una parte de la trama cuyo conocimiento puede arruinar el interés por el resto de la narración”.

Destripar a Spider-Man es una mala idea, por dos razones principales: (i) los niños lo quieren mucho y (ii) él es indestripable, como corresponde a todo superhéroe.

Ay, los españoles y su español tan raro

Según FundéuRAE, en España —hablan sus especialistas por su propio país, supongo— el verbo destripar “tiene exactamente” el significado de spoiler o espóiler.

En efecto, tal fundación así define a destripar: dar a conocer, para arruinarla, la trama de las narraciones “sobre cine y series de televisión”. Subrayo: “cine y series de televisión”

Buena definición, pero… FundéuRAE comete un error serio al decir que “no se trata además de una acepción reciente, sino que apareció por primera vez en el Diccionario de 1884″.

¡¡¡Órale…!!!

Hasta donde estoy enterado —conste, no dudo que los historiadores de FundéuRAE tengan mejor información—, en 1884 no había nacido el cine, que oficialmente surgió 11 años después, en 1895…, y ya ni hablar de Netflix, empresa reina de las series fundada en 1997.

Pienso que en España la gente será inteligente y, para que nadie intente destripar a indestripables personajes, terminarán todos y todas utilizando mejor spoiler o espóiler. Y que se joda FundéuRAE.

En el cine

Acompañé a uno de mis nietos a ver la película del Hombre Araña. Estábamos aburridos ambos por la inactividad previa a la Navidad —y además frustrados por ciertos factores que impidieron un viaje para buscar con mis otros nietos a Santa Clos en la bellísima Sultana del Norte—, así que el pequeño aceptó mi compañía, aunque sin entusiasmo.

Se enojó mi nieto porque me dormí casi toda la función. Le dije que era lo mejor, así no iba yo a destripar al Hombre Araña. Mi comentario lo desesperó y me calificó de ignorante: “Estás loco, no sabes nada, no se puede destripar a Spider-Man”.

Le creo más al niño que a FundéuRAE, fundación tan creativa que ha descubierto algo sorprendente: en 1884 la Real Academia Española ya descuartizaba a los personajes de los enigmáticos multiversos de Marvel y DC Comics.

Federico Arreola en Twitter: @FedericoArreola