Hágase tu voluntad, en los bueyes de mi compadre: Las 5 de la 4T

Mi abuelo contaba este chiste como anécdota donde un campesino le pedía a Dios que lloviera y recibió de respuesta que tenía que sacrificar uno de sus bueyes. Es donde el campesino empezó haciendo la oración y pidió la lluvia con un buey como sacrificio, pero no siendo de él sino de su compadre.

En ciertas ocasiones así me parecen los sacrificios que propone la 4T.

La Salud

En tres años no han podido resolver el problema de abasto de medicamentos, la lentitud de la Cofepris para autorizarlos y lo burocrático que puede ser obtener medicamentos que, por desgracia, muchos buscan ya en el mercado negro.

El ejemplo más sencillo es el del metotrextato. Este medicamento que es barato y fácil de producir ha seguido escaseando, causando que los usuarios tengan que buscar por otro lado y pagando más de 5 o 10 veces su valor real. Es algo básico para el cáncer y enfermedades que tienen que ver con la inflamación como artritis entre otras.

Lo mismo pasa con el sistema médico que iba a suplir al Seguro Popular. No hay indicios que se vuelva a tener algo y muchos de sus exusuarios sufren esta pérdida al no tener los recursos para atenderse en otros hospitales por su alto precio.

Todo este “sacrificio” se está haciendo porque se encontraron redes de corrupción, pero ya se lleva mucho tiempo en esta limpia y no se ha ofrecido una solución que de al menos los mismos servicios que se tenían antes.

La gasolina

Como promesa de campaña, tendríamos una gasolina más barata y no pasó. El impuesto que se inventó en las anteriores administraciones es como el azúcar para el diabético, no se puede quitar de golpe y sigue siendo esencial para la paraestatal que vende gasolina cara y mala.

Se hizo un corte general de combustible cuando se dijo que se iba a detener a los ladrones de combustible. Muchos pensaron que los huachicoleros eran los responsables de los altos precios operativos de Pemex, pero esos no eran ni la punta del iceberg del problema real. El corte implicó un sacrificio que es fecha que los usuarios no vemos reflejado en lo que se paga al final de cada carga de combustible.

La Electricidad

Se quiere hacer una reforma eléctrica pues se acusa a las grandes empresas que ellos pagan cuotas considerablemente más bajas que la mayoría de los usuarios. Esa reforma le devolvería más control a la CFE que imagino que significarían más ingresos para revivir con choques eléctricos a la paraestatal.

Harán que las grandes empresas paguen tarifas más altas que al tiempo significaran que todos paguemos mas por los productos que estas producen o distribuyen. ¿Por qué en lugar de buscar que los Oxxos paguen tarifas mas altas, no se busca que los usuarios paguemos las tarifas del Oxxo?

El Gas

La introducción de un “precio justo” que acabó con un problema que hace que los distribuidores se manifiesten y no puedan surtir el combustible en muchos lugares, específicamente en la Ciudad de México y en el Estado de México.

Ya había pasado a principios de agosto, solo por tres días, ahora volvió a pasar, pero duró una semana. Preguntándole a varios distribuidores de gas, al parecer les dieron “permiso” de surtir este fin de semana y de nuevo detener la distribución hasta que se llegue a un arreglo.

Otro sacrificio más de los últimos consumidores donde no se ha logrado nada.

Los autos chocolate

Esto es como comprar basura. Entiendo que muchos de estos autos sirven para que puedan transportarse y trabajar. Estos autos se convierten en un peligro ecológico y físico al momento de no tener las condiciones ideales para circular en las calles de nuestro país.

Son vehículos que desecharon los estadounidenses por malos y ahora los estamos agarrando de este lado de México porque es para lo que nos alcanza.

Mire que no estoy en contra de la legalización, pero todos estos autos tendrían que pasar por una serie de certificaciones para que puedan circular en el país. El pago por estas certificaciones debería de ser lo suficientemente barato para que estos no costaran tanto, pero lo suficientemente completos para asegurarse que no se trae basura al país.

…los bueyes de mi compadre

Al parecer los ejecutores de estas acciones no han sufrido las consecuencias de sus decisiones, al menos no como los usuarios finales.

Al final de todas estas decisiones no hemos visto lo prometido.

No hay una gasolina más barata. El ahora gobernador de Nuevo León cuando fue senador dijo que lograría una reversa al gasolinazo, el precio sigue igual.

Medicinas y salud para todos, otra cosa que brilla por su ausencia.

El gas a un precio justo no ha llegado y al parecer no va a llegar, aunque tengamos que bañarnos con agua fría y cocinar en fogones.

Las grandes empresas pagando la electricidad a precios de mercado. Si pasa la reforma y se cortan las fuentes de donde están obteniendo electricidad ahora se van a sobre cargar muchas plantas y veremos una serie de apagones.

Los autos chocolate, herramienta de trabajo para muchos, un gran problema ecológico y de seguridad para el resto.

El Pueblo, ya sea bueno o malo, según la definición de la 4T, está haciendo sacrificios que no han visto ninguna recompensa tangible. La pregunta es ¿cuándo se verán los resultados?

En orden de urgencia deberían de empezar a cerrar temas en la parte de salud y medicinas, después en los temas de energía y al final una buena solución para los autos chocolate.

En todas estas iniciativas, los que votan a favor o en contra no están sufriendo lo que sufre el pueblo. Es momento que sean empáticos, se pongan en los zapatos de la gente y accionen cosas que en realidad beneficien al pueblo. Ya pasaron tres años.