Look at the hate we’re breeding

Look at the fear we’re feeding

Look at the lives we’re leading

The way we’ve always done before

Civil War- Guns N’ Roses

Album: Use Your Ilusion II Año:1991

En una encuesta lanzada por el portal YouGov y The Economist existe la posibilidad de exista una guerra civil. 2 de cada 5 americanos piensa que en la próxima década está latente la posibilidad de tener una guerra civil. Imagine como esta de dividido el país que los vecinos del norte no vean tan lejana la posibilidad de tener una guerra interna.

Según esta encuesta, el 66% de los encuestados piensan que la división política se ha acrecentado desde inicios del 2021. Solo el 8% de los encuestados piensa que el país esta menos dividido. El 62% piensa que esta división será mayor en los próximos años.

El 60% de los americanos piensa que la violencia política incrementará en los próximos años y solo el 9% piensa que esta disminuirá.

Haciendo una división por corriente de pensamiento político, los Republicanos piensan que la violencia política ha aumentado, siendo un 79% de los encuestados declarados republicanos que sienten que eso esa pasando. Del otro lado solo 59% de los demócratas piensan similar en este aspecto a los republicanos.

En la pregunta sobre cuál es la probabilidad de que esta violencia política termine en una guerra civil, solo el 14% de los encuestados piensa que pasará definitivamente; un 43% dicen que muy probablemente pasará. 35% piensan que probablemente no pasará y un 22% piensa que no pasará.

La violencia y la diferencia entre las “riquezas” de las personas está cada vez más fuerte. La pandemia afectó de cierta manera estas diferencias y aumento la brecha entre los que piensan diferente en el vecino del norte.

Basta ver con lo que está pasando en el estado de California, el estado más liberal de Estados Unidos. Hay un éxodo hacia otros estados porque los impuestos por vivir ahí se han vuelto una locura. Hay una cantidad de gente viviendo en las calles y no porque no existan trabajos, sino porque mantener un nivel de vida con lo que se paga de impuestos es muy complicado. Unos pocos ganan mucho más que la mayoría y esto mueve la gráfica de los impuestos hacia cosas que hacen que muchos huyan del estado.

Conozco a varios que se han mudado de California a Florida o Texas, estados más conservadores y con otra calidad de vida. Y no solo es el costo de la vida, también la violencia ha aumentado por lo que los beneficios que da un estado liberal no se comparan contra vivir tranquilo.

Este éxodo ha afectado a los texanos pues la mano invisible de Adam Smith ha hecho que los bienes raíces en Texas suban de precio, haciendo más caro tener una propiedad o rentar una casa en el estado sureño.

Las diferencias de pensamiento y llamar a “las armas” prácticamente han hecho que en un 40% de los americanos surja la idea que una guerra civil no esta tan lejana. Si esto se empieza a convertir en verdad, seguramente veremos un aumento en la compra de armas y otras cosas para “defenderse” de los que les puedan hacer daño.

Estados Unidos necesita ponerse a pensar en quienes serán los próximos lideres de su país pues se necesitan arreglar y balancear las cosas, juntarse para trabajar en lo común y resolver y aceptar las diferencias.

Quien iba a pensar que la letra de una canción de hace 31 años como la de Civil War de Guns N’ Roses se iba a poner tan vigente.

Galimatías

No creo que en México estemos cerca de una guerra civil ni mucho menos pues en este momento la balanza esta inclinada hacia un lado y los contrarios piensan que se pueden resolver las diferencias desde un teléfono celular por medio de las redes sociales.