Iba a poner “el invierno se aproxima” pero me parecía mala traducción de película española. Winter is Coming es la frase que les recuerda a todos la famosa serie “Game of Thrones” o Juego de Tronos en español. Esta frase también la están usando los rusos como promoción de los cortes de gas que están haciendo debido al bloqueo económico que le están haciendo los de la Unión Europea.

La compañía de gas rusa Gazprom, si la que ponía un sinfín de anuncios en los juegos de la Champions, ha lanzado una publicidad sarcástica pero cierta. Viene un crudo invierno para Europa y uno de los principales insumos para los europeos es el gas que se surte desde Rusia que representa un 40% del gas de la zona.

Como ejemplo, Alemania depende en un 55% de las importaciones de gas ruso que ahora se ve amenazado debido a los problemas en el gasoducto Nordstream. Se dice que hay fugas, que no funcionan turbinas en fin, cosas que parecen excusas para no abastecer a Alemania y a los otros países que se surten del gas ruso.

Los precios del gas subirán y con esto muchos procesos de fabricación que se llevan a cabo en el viejo continente. En Francia, debido a este suceso, muchas compañías están planeado su cierre pues el costo de este energético haría que la producción encareciera tanto que no sería posible vender los productos fabricados en estos lugares.

Europa no ha salido de la crisis de la pandemia y ha entrado en la crisis energética donde los altos costos de la energía harán que empiecen las manifestaciones en un corto plazo.

La bandera de “apoyar” a Ucrania y el anti rusismo ha hecho dos cosas que no eran esperadas. Rusia con todos los bloqueos se ha vuelto de cierta manera más fuerte y autosuficiente. Europa no tiene algo que realmente amenace a los gobernados por Putin y las consecuencias se verán este invierno y si siguen así las cosas seguramente el invierno del 2023 será mucho peor.

Le dice Emmanuel Macron a los franceses que deben de apretarse el cinturón y aguantar para poder seguir apoyando a los de Ucrania. Esto lo hace desde un lugar donde no vivirá ni frio, ni hambre ni nada de lo que vivirán muchos de los franceses. Los principios de Francia, “libertar, igualdad y fraternidad” se quiebran en dos aristas. No hay igualdad porque los lideres que piden aguantar lo hacen desde un palacio con todas las comodidades. No hay fraternidad pues el presidente no está siendo fraterno con sus compatriotas y si con los ucranianos, que siendo objetivos la tienen bastante perdida.

¿Hasta dónde llegará la necedad de los lideres europeos en el apoyo a Ucrania y la pelea contra Rusia? ¿No cree usted que la Unión Europea debería de servir como mediador para que el conflicto acabe y que se restablezca algo del comercio que tenían con los rusos?

Volodymyr Zelenski seguramente esta fuera de Ucrania protegido y tendrá un invierno más “calientito” que lo que tendrán los europeos. Yo creo que ya es momento que los presidentes europeos se pongan de acuerdo y le digan a Zelenski que empiece a negociar para que el conflicto acabe lo más pronto posible y que esto no afecte a millones de europeos que la pasaran muy mal estas navidades por el frío extremo que se pronostica.

Mientras esto se soluciona, creo que Europa no será la mejor opción para una vacación invernal. ¿Usted que piensa?