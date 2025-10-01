Queremos expresar nuestro sincero reconocimiento a Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y a Laura Borbolla, Fiscal de Procesos en la Ciudad de México, por su decisión de rectificar la acusación contra Maha Schekaiban, reduciendo de forma significativa la solicitud de condena que enfrentaba.

Durante años, Maha fue señalada con una acusación que solicitaba hasta 36 años de prisión, en un proceso que generó preocupación debido a omisiones importantes de pruebas y elementos esenciales para una valoración justa. La reciente reducción a un año de prisión representa un paso importante en la dirección correcta, y agradecemos profundamente que las autoridades hayan tenido la disposición de revisar y reconsiderar con responsabilidad.

Este cambio no solo refleja una revisión más equilibrada de los hechos, sino que también abre la posibilidad de avanzar hacia una resolución más justa y restaurativa, donde se tomen en cuenta el contexto, los antecedentes y el bienestar de todas las personas involucradas.

También reconocemos el gesto de Bernardo Vogel, quien ha expresado por escrito su deseo de que Maha no sea enviada a prisión. Es un mensaje importante que, de mantenerse con coherencia en sus acciones futuras, puede contribuir a cerrar este capítulo con dignidad y respeto para ambas partes. Confiamos en que su postura frente a la rectificación de la acusación reafirme esa intención.

Sabemos que los procesos legales son complejos, y que dar marcha atrás en decisiones ya tomadas requiere valor, revisión crítica y voluntad institucional. Por eso valoramos profundamente que este caso esté siendo atendido con un enfoque más humano, proporcional y justo.

Rectificar ha sido un gran paso.

Confiamos en que el camino hacia una justicia plena y verdaderamente reparadora seguirá avanzando.

Gracias por escuchar. Gracias por actuar. Gracias por creer en la posibilidad de corregir y sanar.