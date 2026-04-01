El feminismo continúa en la lucha constante para hacer conciencia y erradicar la violencia hacia las niñas y mujeres en todas sus formas. Es fundamental trabajar en la prevención de conductas delictivas desde los gobiernos y el sector empresarial.

Las y los gobernantes tienen una deuda histórica con las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres a nivel mundial. Persisten los feminicidios, la violencia laboral, física, psicológica, las agresiones y abusos sexuales.

Las políticas públicas y leyes que se elaboren e implementen a nivel nacional e internacional tienen que ser con equidad de género y justicia social, porque el bien común es urgente a nivel global.

Mil novecientos cuarenta y ocho, año histórico a nivel mundial, luego de la terrible Segunda Guerra Mundial, que dejó muertes, heridos, niñas y niños en orfandad, se dio paso a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para trabajar en la paz mundial.

Las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres tienen que empoderarse, nadie debe violar sus derechos humanos, necesitamos actuar urgentemente por la igualdad de género; mujeres y hombres merecen las mismas oportunidades de vida. La violencia tiene que erradicarse en todas sus formas.

En el país, los tres poderes de gobierno tienen que trabajar coordinadamente para avanzar en la justicia hacia las mujeres, y respetar los tratados internacionales ya existentes. No necesitan encontrar una fórmula mágica, los documentos existen.

Mujeres comprometidas con la justicia. En el foro de consulta pública: “Desafíos y transformaciones para el futuro de la justicia laboral en la Ciudad de México”, la titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, Inés González Nicolás, comprometida con la justicia en materia laboral, dijo que luego de que se instituyó el nuevo modelo, en la CDMX tiene que consolidarse y planearse a 20 años con una visión de justicia y derechos humanos.

Reconoció el trabajo que realiza la subprocuradora de Atención a las Mujeres y encargada del despacho de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (PRODET), Denice Marlen Zetina Díaz, quien da acompañamiento puntual con perspectiva de género a las víctimas de violencia laboral y sexual.

Zetina Díaz dio a conocer que desde la Procuraduría se implementan protocolos con perspectiva de género, la no revictimización para las mujeres que han sido violentadas por acoso laboral y sexual en la Ciudad de México, desde oficinas de gobiernos en CDMX o desde las empresas. “En el 2025 orientamos a 25,963 trabajadores con asesoría jurídica especializada, no es lo mismo dar asesoría a una trabajadora víctima de violencia sexual en su centro de trabajo, a una persona trabajadora que no ha tenido ningún tipo de violencia”, dijo.

Recientemente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la atención de mujeres víctimas de delitos en el ámbito laboral.

El documento de Recomendación del CAD sobre la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas en la cooperación para el desarrollo y la asistencia humanitaria de la OCDE, destaca que debe ser prioridad “la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas en el diálogo político y de políticas públicas”.

La discriminación, la violencia laboral, sexual y física sigue presente en todos los países del mundo, no basta con hablar de derechos humanos y de justicia social, la violencia no se erradica con discursos, se trabaja con hechos y congruencia. Que la incongruencia no nos gane convirtiéndonos en cómplices y solapadores de violentadores.