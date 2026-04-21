Pocas veces un nombramiento interno sacude tanto el ambiente político. La llegada de Citlalli Hernández Mora a la presidencia de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena representa un giro de timón del partido más importante de América Latina rumbo al proceso electoral del próximo año, donde se disputarán 17 gubernaturas, la renovación total de la Cámara de Diputados y Diputadas y miles de cargos de representación popular.

Recordemos que Citlalli, o Citla, como la llama con cariño la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, era la secretaria general del partido, y fungió como Coordinadora de Coaliciones en el proceso electoral pasado. Su trabajo fue fundamental para lograr el llamado Plan C —mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado— y la obtención de más de 2 mil cargos de representación popular —entre los que se cuentan gubernaturas, presidencias municipales, diputaciones federales y locales, y senadurías— para la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, conformada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

Hasta el miércoles se desempeñaba como secretaria de las Mujeres del gobierno de México, siendo la primera titular de esa dependencia. En los 15 meses que estuvo al frente, logró consolidar la Secretaría con bases sólidas. Dentro del legado que deja para las mujeres de México destacan: la creación de 678 Centros LIBRE —que durante el 2026 se incrementarán a 1,001—, donde ofrecen atención: jurídica, psicológica y social a miles de mujeres; la puesta en marcha de la Línea de las Mujeres (079, opción 1), que brinda orientación legal, contención psicoemocional y protección a mujeres víctimas de violencia; la conformación de la red de Abogadas de las Mujeres, integrada por 838 profesionistas con perspectiva de género y experiencia en litigio estratégico; la entrega de más de 25 millones de cartillas de derechos de las mujeres; y la creación de la red Tejedoras de la Patria, que, hasta los últimos datos disponibles, cuenta con casi 60 mil mujeres líderes que transforman México, con el objetivo de fortalecer su liderazgo desde sus comunidades.

En el contexto político actual, su nombramiento cobra aún mayor relevancia. Citla enfrentará cuatro retos importantes: el primero es que Morena llegue en unidad al 2027; el segundo es lograr acuerdos, basados en reglas y no en repartos, con los 2 partidos aliados: PT y el Verde; el tercero es lograr una selección de candidaturas donde se prioricen los principios y se respeten las reglas, en especial la regla contra el nepotismo; y el cuarto es mantener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en los gobierno estatales y municipales.

La llegada de Citlalli al frente de la Comisión Nacional de Elecciones es la apuesta de un partido que sabe lo que tiene en ella. Con una trayectoria que la acredita como una servidora pública eficaz y eficiente, de las que escasean, llega a este encargo con credenciales probadas.

Su ideología de izquierda, su capacidad para dialogar y escuchar a todas y todos, y su claro entendimiento de lo que significa la Cuarta Transformación, que no solo conoce el movimiento desde adentro, sino también que lo siente y lo habla. Su llegada cae muy bien en la militancia del partido, quienes la ven como una esperanza para un movimiento que aglutina a millones, y hasta en los partidos aliados, quienes reconocen sus capacidades. Seguro entregará grandes resultados.