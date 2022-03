Gertz: “extorsión mediática criminal”

El tinte político que está tomando la filtración de las grabaciones telefónicas entre el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y su hombre de confianza, el Fiscal Especializado de Control Competencial, Juan Ramos López, donde hablan del proyecto de resolución del caso de la cuñada del Fiscal elaborado por el ministro de la Corte Alberto Pérez Dayán, puede llevar a una de las peores crisis políticas del país.

Primero, porque, aunque el propio presidente trata de hacerlo ver así, no se trata de una escalada mediática en su contra. La prensa se limita a reportar hechos, en este caso, las grabaciones de un Fiscal iracundo e inconforme con el proyecto por el que podría quedar en libertad su cuñada presa, con muchas dudas de su abuso de poder.

Segundo, porque las grabaciones exponen una clara intromisión del Fiscal en el poder Judicial, que representa una violación a la Constitución, hecho por el que el Senado debería removerlo de su cargo.

Sin embargo, con una inexplicable superioridad moral, parece que no le importa violentar la ley y, en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el Fiscal aseguró que seguirá litigando y hará “lo que sea necesario” para obtener justicia por la muerte de su hermano hace siete años.

No está mal que litigue lo que a su juicio crea justo, lo que está mal es que lo haga desde su posición de Fiscal, en claro conflicto de interés y que utilice su poder para presionar a los ministros de la Corte. Lo conducente habría sido excusarse del litigio contra su cuñada y de las diligencias, o bien, renunciar al cargo y asumirse como abogado y litigar libremente, lo importante aquí es la utilización de las instituciones del Estado en su favor.

Tercero; porque estas grabaciones, y las de otros funcionarios del más alto nivel del Gabinete de AMLO, han salido del propio gobierno, es decir, el pleito entre los más cercanos al presidente es cada vez más abierto y evidente.

De hecho, trascendió que la filtración salió de las oficinas del General de División DEM, Audomaro Martínez Zapata, encargado del Centro Nacional de Inteligencia, antes CISEN.

El caso contradice el discurso del presidente AMLO, quien dice respetar la autonomía del Poder Judicial y de la fiscalía, pero su sola participación se convierte en escándalo porque significa su intromisión en esferas de poder que no le corresponden.

Ejemplos hay muchos, como su petición para investigar la actuación del juez de Distrito que, apenas un día después de su entrada en vigor, otorgó una primera suspensión provisional en contra de los efectos de la reforma eléctrica. La petición se interpretó como una amenaza en contra de la persona, no en contra de su resolución, pero AMLO desestimó que se tratara de una intromisión en el Poder Judicial: “Somos respetuosos de la autonomía, de la independencia de los jueces, pero no pueden ser intocables”.

También en el caso de sus hermanos:

“En el caso de mis hermanos que la autoridad competente actúe yo no tengo que ver con la Fiscalía, ya no es el tiempo de antes en que el Presidente le ordenaba al procurador lo que tenía que hacer, eso era el tiempo en que dominaban los ahora opositores eso ya cambió no tengo nada que ver con el poder judicial.”

AMLO