Hace unos días se pudo escuchar en el informativo principal de Radio Fórmula el siguiente diálogo. Al final del artículo, después de una posdata, el breve audio:

Senador Germán Martínez: México Elige dice que Xóchitl va 7 puntos abajo de Claudia Sheinbaum…

Periodista Ciro Gómez Leyva: En la encuesta que presentaron ayer…

Germán: Quiero recordar, nada más para que luego no empiecen…

Ciro (fingiendo que grita en tono de burla): ¡Trabaja para Xóchitl, trabaja para Xóchitl…!

Germán: … la elección de Alejandra del Moral, que se dejó ganar el no embajador Alfredo del Mazo, el resultado fue 8.31 y quien más cerca estuvo fue el periódico Reforma, en segundo lugar Metrics, que daba 10 puntos y México Elige en tercer lugar de asertividad, en tercer lugar de estar cerca…

Ciro: Que es la última elección que tenemos.

Mi primer comentario:

Dejemos que la Real Academia Española nos enseñe a usar las palabras. Porque el senador Germán Martínez metió la para al usar asertividad, que no tiene ninguna relación con acertar:

Asertividad: Cualidad de asertivo o asertiva: Del latín assertivus, y este del latín assertus, ‘defender’, ‘asegurar, afirmar’, e -īvus ‘-ivo’. i) Afirmativo. ii) Dicho de una persona: Que expresa su opinión de manera firme y con seguridad, respetando las ideas de los demás.

Acertar: De a- y el latín certum ‘cosa cierta’. i) Dar a una incógnita una respuesta correcta o que resulta cierta. ii) Encontrar la solución o la respuesta correcta a un problema o a una incógnita. iii) Dar o golpear en el lugar al que se apunta o al que se dirige involuntariamente algo.

Mi segundo comentario:

Hablemos de las mejores encuestas en el Edomex. En efecto, Reforma y MetricsMx —casa encuestadora que publica en SDPNoticias— pronosticaron que en el Estado de México la candidata de Morena Delfina Gómez iba a vencer por 10 puntos de diferencia a la candidata de la alianza PRI, PAN, PRD, Alejandra del Moral.

Reforma y MetricsMx —no Metrics, otro error de Germán Martínez— fueron en la pasada elección mexiquense dos de las encuestas más acertadas, no asertivas. Según Germán, México Elige también acertó, y seguramente así ocurrió, pero no recuerdo el dato que presentó.

Mi tercer comentario:

Recordemos que aceptaron el conflicto de interés por presión, no por honestidad intelectual. Ciro se burla, pero él sabe —es un hombre inteligente— que quienes dirigen México Elige lo han engañado desde hace años al decirle que son encuestadores independientes. Después de que mucha gente les cuestionó, tales analistas se vieron obligados a admitir que trabajan en la campaña de Xóchitl Gálvez, lo que hicieron no por honestidad profesional o intelectual, sino seguramente presionados por el propio Ciro o directivos de Radio Fórmula para que ya no dañaran la imagen del noticiero de Gómez Leyva, sin duda un informativo líder, el mejor en nuestro país, pero con fallas, como la de sus encuestadores.

Es verdad, en Edomex México Elige acertó al resultado, como lo hicieron Reforma y MetricsMx, pero antes, en Sonora, sin nunca reconocer sus propietarios que colaboraban con el candidato del PRI y del PAN, fallaron al señalar al ganador: pronosticaron un triunfo aplastante del priista Ernesto Gándara, cuando lo cierto es que la victoria se la llevó Alfonso Durazo con una ventaja amplísima.

Fue enorme el error de México Elige en Sonora, donde esta empresa trabajaba para un equipo de campaña. Pero eso no fue lo peor, sino la absoluta falta de ética de sus directivos al explicar las razones de su equivocación en el noticiario de Ciro: dijeron que ellos todo lo habían hecho bien, pero que las mafias se metieron y alteraron brutalmente los resultados. ¿No le pareció a Ciro un insulto semejante explicación excesivamente boba?

Mi cuarto comentario:

Sigamos la lógica de Germán Martínez. Si hacemos lo que hizo el senador, como decimos en México —y me parece que solo en México— luego entonces Claudia Sheinbaum le gana a Xóchitl Gálvez por 24 puntos de diferencia.

¿Por qué motivo Germán Martínez mencionó en el noticiero de Ciro Gómez Leyva que la de México Elige fue una encuesta atinada en las pasadas elecciones de gobernadora en el Estado de México? Solo hay una respuesta: para darle credibilidad al dato —en mi opinión increíble— de que según tal casa de estudios demoscópicos, cito al senador, “Xóchitl va 7 puntos abajo de Claudia Sheinbaum”.

El senador Martínez antes de acudir a Radio Fórmula hizo la tarea: investigó qué otras encuestadoras habían sido acertadas en Edomex, y encontró dos: Reforma y MetricsMx. ¿Por qué no mencionó los datos recientes de estas dos? Quizá porque lo olvidó, luego entonces su análisis fue incompleto. Germán podría argumentar que Reforma no ha publicado análisis demoscópicos recientemente, y es verdad. Pero MetricsMx sí lo ha hecho, en SDPNoticias el primer día del actual mes de marzo: Sheinbaum tiene en este estudio 41 puntos de ventaja.

Encuesta MetricsMx al 1 marzo 2024 (Eduardo Díaz)

Completemos el análisis del senador Germán Martínez. Si solo las encuestas que pronosticaron correctamente el resultado electoral en Edomex deben ahora mismo presentarse como las mejores, luego entonces, hagamos un promedio de dos de las mencionadas por el legislador: las dos que en estas semanas han dado a conocer sus estudios. Si promediamos los 7 puntos de ventaja que a Claudia le da México Elige con los 41 puntos a su favor que MetricsMx le otorga, luego entonces la candidata de Morena lleva una ventaja de 24 puntos porcentuales.

Eso es lo que dijo Germán Martínez con Ciro Gómez Leyva. O lo que debió decir si hubiera hecho un análisis correcto... y honesto siguiendo su propia lógica.

Posdata: ¿De dónde viene el luego entonces?

Durante mucho tiempo, quizá toda mi vida, he escuchado el luego entonces para expresar consecuencias lógicas. Lo usé hace no mucho tiempo en plática con un periodista de América del Sur que me presentaron y, rápidamente, me preguntó por el origen de la frase. Investigué y supe que es más o menos popular en nuestro país. En internet encontré un estudio realizado por dos personas de la UNAM, Rocío Guzmán y Ricardo Maldonado. Lo leí y supe que “el constructo luego entonces es bastante reciente. Los primeros ejemplos documentados son del siglo XX”. Lo aclaro nada más por si alguien estaba con el pendiente. Aquí ese ensayo: https://biblat.unam.mx/hevila/Anuariodeletras/2014/vol2/no1/1.pdf