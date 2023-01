Todos siguen el juicio del ex secretario de seguridad pública federal Genaro García Luna , con todos los delitos que le imputan y el jurado que será el encargado de enviarlo a prisión o declararlo inocente., la última sería muy difícil, en caso de ser inocente, tenerlo 3 años en detención, sin pruebas en su contra no hubiese sido posible, será juzgado por aceptar millones de dólares en sobornos del narcotráfico para llevar cocaína a EE.UU.

Todo esto mientras ocupaba altos puestos como secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón entre 2006 y 2012.

Más lo que se acumule por los delitos en el sexenio de Vicente Fox, otros que enfrenta es delincuencia organizada y por mentir a las autoridades estadounidenses.

Sabemos que este país tiene pruebas suficientes para dejarlo en prisión al menos 10 años o podría quedarse toda su vida en detención, muchos esperan que el ex policía de Calderón hable sobre este expresidente y su contubernio con la delincuencia organizada, no han tomado en cuenta que también existen testimonios que pueden llevar a Felipe Calderón a ser investigado, algunos ex colaboradores de su gobierno y también del ex secretario saben todas las artimañas que tenían para obtener su riqueza.

Hasta hace poco parecía todo muy tranquilo y estaba pendiente en redes sociales, últimamente desde su fuga a España en donde pide asilo, hay un ex político temeroso que espera todo termine y poder agradecer a su compañero de mil batallas no señalarlo, me pregunto, no toman en cuenta otros testimonios, acaso pensara que existen pruebas en su contra, los otros que testifican también cuentan, yo no espero solo el testimonio de García Luna, debemos esperar que pasara, recordemos que todos los que acusaban al ex secretario con papi Calderón se iban detenidos por tráfico o corrupción, acaso creen los panistas que la gente no observa como protegía a su amigo.

Recuerdo aquel día en que por hablar en una columna sobre la familia de Calderón basto para tener al otro día más de 70 militares revisando mi local, y decirme mejor no te metas con el patrón, desde ese día más de 4 años dejé de escribir, aun mas así vives bajo temor por tu familia, mientras otros periodistas tenían una amistad con este grupo del Calderonato.

Si altos mandos que se quejaron con el presidente en ese tiempo fueron a parar al bote, ni ellos lograron hacer desistir al presidente, incluso uno fue detenido antes de entrar a un programa de TV. Fue Herrera Valles, de hecho, mandó dos cartas a Felipe Calderón, una fue en febrero, otra en mayo en 2008.

Con estos documentos la intención era advertir sobre la corrupción del ex jefe policíaco, lo hizo con la creencia que el entonces presidente no estaba enterado de nada de los manejos turbios de su encargado de seguridad, su sorpresa fue que en poco tiempo estaba siendo perseguido con su familia, así mismo las investigadoras periodísticas Olga Wornat, Anabel Hernández, mi compañero Jesús Lemus que estuvo a punto de morir en manos de sus policías y hubo muchos otros más que por temor mejor callamos, acaso esto no lo sabía el expresidente, él debería pasar a ser presidiario y no refugiado con su brother José María Aznar.

Ahora esperar que los testigos declaren y sean ex colaboradores, y el jurado no proteja al ex secretario por ser señalado por los testigos de la Fiscalía que pertenecían a distintos carteles.

Falta mucho por ver y solo esperar cuantos políticos y empresarios estaban de acuerdo con este corruptisimo ex policía de nuestro país.

Veo a tantos ex políticos que emigraron a su casa sin trabajo, pero con mucho dinero, que se la pasan escribiendo ofensas contra este gobierno que si trabaja, no soportan ni un segundo estar sin poder, sueñan con sacar a López Obrador del gobierno o quien decida ser candidato o candidata para continuar con su labor, queda esperar que aquellos que fueron serviles a Calderón y hoy solo vociferan contra el ejecutivo sean señalados, todos lo saben, creen que nadie lo imagina, hasta donde llega su desfachatez de querer continuar como políticos después dejar casi en ruina nuestro querido México, ahora Javier Duarte de Ochoa señala que Miguel Ángel Yunes Linares trabajaba con el ex secretario, falta mucho por terminar en esta historia de traiciones y destrucción.

