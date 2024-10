En el ClaudiaMetrics expuesto por Federico Arreola hoy 21 de octubre, el periodista compartió la encuesta en donde mexicanos piden al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo que se investigue a Felipe Calderón.

Para la edición de hoy, Federico Arreola compartió que en el tracking diario ClaudiaMetrics se hico una encuesta especial sobre si el gobierno de Claudia Sheinbaum debe o no investigar a Felipe Calderón.

Los resultados exponen que los mexicanos no creen que el ex titular del ejecutivo federal del periodo 2006-2012 no conociera los delitos en los que se involucró Genaro García Luna y piden que lo investiguen.

Recuerda que ClaudiaMetrics encuesta a 150 personas de manera diaria y a mil 050 semanales, además, el tracking que realizan SDPnoticias y MetricsMX también se transmite en el Heraldo Radio.

ClaudiaMetrics 21 de octubre: Mexicanos quieren que se investigue a Felipe Calderón

Federico Arreola informó que en el marco del tracking diario ClaudiaMetrics se hizo una encuesta especial sobre una posible investigación a Felipe Calderón.

En las entrevistas realizadas al respecto, el 70.5% de la gente opina que la presidenta Claudia Sheinbaum debe pedir que se investigue a Felipe Calderón para conocer qué tanto sabía de los delitos de Genaro García Luna.

Además, el 68.1% de las personas entrevistadas no le cree a Calderón que no tuvo evidencia acerca de los ilícitos de García Luna.

Y el 68.8% piensa que García Luna es culpable de los delitos de narcotráfico por los que fue condenado a 38 años de cárcel en Estados Unidos.

“A un jurado estadounidense convencieron los numerosos testimonios que en un juicio se presentaron contra García Luna. Al pueblo de México, también”. Federico Arreola

Felipe Calderón (Captura de pantalla )

ClaudiaMetrics 21 de octubre: Federico Arreola destaca importancia de testimonios como prueba

En el ClaudiaMetrics de hoy 21 de octubre, Federico Arreola aseguró que tal como en el juicio de Genaro García Luna, el testimonio es importante en el derecho y en muchos otros aspectos de la vida.

El periodista ejemplificó algunos de los casos en los que se ha creído en los testimonios otorgados por terceros, sin prueba alguna de lo ocurrido, y enlistó :

La Biblia, una obra ciento por ciento testimonial.

La vida de Pitágoras.

En ese sentido, Arreola indicó que “mienten quienes aseguran que a García Luna se le condenó sin pruebas. En realidad, hubo numerosas pruebas testimoniales creíbles contra el superpolicía de Felipe Calderón”.

Y tras subrayar que el testimonio importa, recordó que “hay testimonios confiables de que Felipe Calderón conocía las fechorías de García Luna”.

Entre los testimonios expone el realizado por la exembajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, y el de el general Tomás Ángeles y el coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, Javier Herrera Valles.

Por todo ello, Federico Arreola señaló en el ClaudiaMetrics que “la gente no se equivoca, por eso una aplastante mayoría exige que se investigue a Calderón”.

ClaudiaMetrics 21 de octubre: El tracking diario de SDPnoticias y MetricsMX

Con respecto a las mediciones diarias del tracking ClaudiaMetrics realizado por SDPnoticias y MetricsMX, los resutados de las entrevistas hasta el 21 de octubre son las siguientes:

A la pregunta: “¿A qué asunto debe darle prioridad la presidenta Claudia Sheinbaum al arranque de su gobierno?” Las y los mexicanos señalaron que seguridad es la principal con el 47.7%, seguida de salud con el 16.1% y economía con 13.8 por ciento. Educación alcanza el 13.7% y transporte el 2.7 por ciento.

En el segundo cuestionamiento: “¿Considera usted que la presidenta Claudia Sheinbaum debe sustituir las mañaneras con otro formato?” El 49.2% opina que no y el 39.4% que sí.

Finalmente, sobre si “¿la presidenta Claudia Sheinbaum debe conceder entrevistas a distintos medios de comunicación, incluso los críticos a su gobierno?” El 68.4% de los mexicanos entrevistados en el ClaudiaMetrics dijeron que sí, y solo el 22.7% que no.