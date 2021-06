Los fraudes migrantes de “Raúl Castellanos Díaz”

Este 2021, la crisis ha orillado a un gran número de connacionales a dejar el país buscando el “sueño americano” con todo y COVID-19. Las cifras récord alcanzaron el incremento de 125% migrantes detenidos en la frontera norte, en contraste con el mismo periodo inicial del año en 2020.

Los extorsionadores parecen saberlo, o al menos, aprovecharlo. Ya que un nuevo “modus operandi” de los grupos dedicados al dinero fácil han hecho de los familiares de personas migrantes un nuevo target.

Este fraude consiste en una llamada desesperada de “tu familiar, el que se fue a Estados Unidos”. Supuestamente, el sujeto que llama se encuentra en una fila del aeropuerto y no le permiten llevar dólares en efectivo, así que decide transferirlos a una cuenta de Banco Azteca para hacerlos llegar por Western Union.

Al momento de relatar la trágica historia, solicitan un nombre de beneficiario.

Colocando a Dios de por medio, asegura ser un familiar, que la abuela compartió ese número para recibir ayuda y que lo único que debe hacer es recibir 8 mil dólares mediante referencias bancarias.

Al momento de brindar un nombre, el que llama se hace llamar “Raúl Castellanos Díaz”, con el número 664 657 4261. Inmediatamente, “el banco” llama al “beneficiario” para confirmar su envío de dinero. En pesos, ofrece cerca de 150 mil pesos con este pequeño detalle: el retiro de efectivo debe hacerse en 4 partes, cada parte implica un trámite de 4 mil pesos necesario para que su familiar pueda dejar el dinero y “abordar el avión”.

Si no se paga al menos una de las 4 partes, el familiar “quedará detenido” en el aeropuerto y no volverá a ver sus dólares. Únicamente necesita un receptor porque no puede ser el mismo familiar que busca enviar dinero, así que mágicamente, has sido el elegido. “El banco” tiene el número 81 8138 0389.

El colmo de la falsedad es que el receptor tiene una hora para que su familiar sea liberado y pueda “retornar” al país.

En cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, entre los meses de enero a marzo del año en curso, han detenido y expulsado a más de 351,803 migrantes ilegales de distintas nacionalidades; entre los cuáles, 147,394 (41.8%) eran mexicanos. Eso implica que cerca de 150 mil familias han despedido al menos a un miembro.

Las detenciones son tan frecuentes, que este tipo de mensajes podrían ser creíbles para al menos un porcentaje considerable de receptores que, entre la desesperación, estarían dispuestos a depositar 4 mil pesos con tal de “salvar a su familiar” y “recibir su remesa”… aunque sea un falso familiar, una falsa remesa y una estafa total.

Ni Western Union tiene facultad de advertir detenciones, ni Banco Azteca tiene posibilidad de recibir referencias, ni es necesario pagar por anticipado ningún tipo de envío. Las únicas comisiones que se cobran por el envío de remesas, se pagan al momento del envío y se descuentan de la cantidad que se está transfiriendo.

Tampoco se retiene a personas en la fila del aeropuerto porque ni siquiera cuentan con papeles de retorno si es que no los presentaron al ingreso. En todo caso, si estuviese detenido en la fila del aeropuerto … ¿cómo podría salir a hacer un envío en Banco Azteca desde EU? Más falso que el feminismo del Partido Acción Nacional.

Hora de cuidar los datos y verificar a cada momento el estado que tiene su familiar migrante, sin dejarse sorprender y denunciando este tipo de acto al 911.