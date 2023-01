Tocó el turno de tener como invitado al destacado empresario Gustavo de Hoyos Walther, en el marco de las Conferencias y Conversatorios que organiza la Agrupación Política Nacional APN “Confío en México” que me honro en presidir. El fundador de “Sí por México” logró no solo convocar a más de 700 personas que se dieron cita este jueves 12 de enero en La Expo Guadalajara, sino que mediante un discurso bien estructurado y bastante franco y afable, consiguió dejar una muy buena impresión y hasta hubo quienes lo pudieron visualizar como candidato a presidente de la República.

De hecho, en ese contexto admitió su interés por ser el abanderado de la oposición y se pronunció “listo, preparado y puesto” para encabezar una gran alianza.

Si bien reconoció que nunca ha estado en la vida pública, y nunca ha sido funcionario de ningún partido político, con tono convencido afirmó que su mayor interés es construir un México ganador en lo que le reste de vida.

En el Conversatorio participaron los exitosos empresarios locales Paulina Patlán, y Juan Alonso Niño Cota, ex Coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, así como el Politólogo, Alfredo Ceja quien se desempeñó como moderador.

A pregunta expresa de Paulina Patlán, en cuanto a si estaría dispuesto a ser el candidato de la oposición si se lo piden los partidos, Gustavo de Hoyos no dudó en contestar de manera afirmativa.

“No le saco, no me aferro, pero en lo que sí estoy comprometido, les aseguro, es que voy a dar el último aliento para que tengamos alternancia en el 2024. Eso se los digo sin duda. Ahora, no hay que sacarle y no hay que aferrarse, hay que saber las circunstancias a dónde te llevan, dónde le sumas, dónde le aportas, pero si los astros se alinean pues ahí vamos a estar”, afirmó el ex presidente de COPARMEX, en lo que podría considerarse el destape del dirigente social con miras a la elección presidencial del próximo año.

En cuanto al acuerdo para formar una coalición opositora de cara a las elecciones del 2023 y 2024, que se firmó ayer, dijo que falta Movimiento Ciudadano y celebró el avance en la negociación para formar una alianza electoral entre el PAN, PRI y PRD, a fin de contender en las elecciones estatales de este y el próximo año, así como en los comicios presidenciales con un candidato común.

“Es un paso adelante, nos hace falta MC, es un paso adelante, lo celebro, qué bueno que se empiecen a dar los pasos para una coalición opositora”, externó.

“Tenemos que trabajar para que en esa coalición también esté MC”.

“¿Qué falta para ello?”, se le preguntó.

“Falta generosidad, falta diálogo, falta acuerdo, pero hay tiempito para construir todo eso”, agregó el ex dirigente nacional de Coparmex.

Gustavo de Hoyos comentó que hasta el momento percibe disposición de algunos actores emecistas para platicar sobre la posibilidad de sumarse a la alianza.

“Yo creo que las figuras centrales de Movimiento Ciudadano tienen muy clara la importancia de buscar un cómo sí a la coalición”, señaló.

“Creo que hay actores relevantes como el propio fundador Dante Delgado, como lo son, desde luego, los gobernadores (Enrique) Alfaro y (Samuel) García, como lo es Luis Donaldo Colosio, como lo son diputados federales y senadores muy destacados”.

Sin embargo, advirtió que aunque los respeta mucho, si no van de la mano con la sociedad y no se abren a la ciudadanía, no les alcanzará.

“No les alcanza, y digo que no les alcanza porque aunque es muy importante una coalición partidaria, aunque es altamente deseable que en esa coalición partidaria en su momento, y yo creo que llegará, este también Movimiento Ciudadano, el verdadero acuerdo es el acuerdo con la sociedad civil ”.

Por otra parte, el fundador de “Sí por México”, alertó que en este momento está amenazada la libertad y la democracia, y ambas se perderían en el terrible escenario de que Morena continúe como el partido en el poder. Sin embargo, se dijo cierto de que se le puede ganar.

“El México ganador lo podemos construir todos con un piso de bienestar en materia de salud, educación, vivienda y seguridad; también con oportunidades de prosperidad individual. Un país donde todos tengan lo necesario y los que más se esfuerzan puedan tener más. Somos aspiracionistas orgullosamente y estamos buscando un mejor país a través del desarrollo de todos nosotros”. Hoy estamos ante la gran oportunidad de dar un salto cuántico y construir un México ganador, y a la siguiente generación entregarle un México ganador”, señaló.

Añadió que el cambio del país se construye con trabajo desde lo local y destacó las actividades de la APN “Confío en México”, para politizar a la ciudadanía y convocar a la participación en lo público. Subrayó la importancia de los espacios de diálogo en la pluralidad donde pensar diferente no sea motivo de ataques.

Finalmente, reiteró estar listo para ser candidato ‘a la grande’, y afirmó no tener miedo a que lo revisen o lo esculquen, pues ya desde hace mucho le han buscado y nada le han encontrado.

Como ya mencionaba, en el acto destacó la presencia de mujeres, muchas de ellas líderes de organizaciones sociales y cívicas como Lorena Martínez de 50+1, Idolina Cosío de la Asociación Valentín Gómez Farías, Leticia Ramírez Fruchier de Proyecta Mujer, Linda Dávila de 100 por Jalisco, Sandra Cuevas de Mujeres Amando Jalisco.

Entre los asistentes estuvieron los ex gobernadores de Jalisco, El priísta Carlos Rivera Aceves y los panistas Alberto Cárdenas Jiménez y Emilio González Márquez.

Además se contó con la presencia de los diputados federales Sergio Barrera y Mauro Garza (Movimiento Ciudadano); Miguel Ángel Monraz (PAN); y la diputada local y dirigente del PRI Guadalajara, Verónica Flores.

Alejandro Aguirre, alcalde panista de Chapala; Carlos Cruz, Delegado del Comité Nacional del PRI; Leobardo Alcalá, Secretario regional del CEN del PRI; Irina Segura, Secretaria General de la red PRIMX; Daniel Curiel ex Coordinador del Consejo de Cámaras Industriales.

El ex alcalde Fernando Garza; el presidente del PAN Guadalajara, Rodolfo Ocampo; la dirigente estatal del PAN, Diana González y el ex dirigente de ese partido Antonio Gloria; así como el ex Secretario General de Gobierno y ex diputado Fernando Guzmán, lo mismo que ex diputados federales y locales, regidores y ex regidores, alcaldes y ex alcaldes; académicos, empresarios, representantes sindicales, y estudiantes.

Por cierto, se dice que el halago en boca propia es vituperio, pero Gustavo de Hoyos tiene razón cuando habla de que el cambio del país debe construirse desde lo local y tuvo a bien destacar las actividades que impulsa y promueve la agrupación política Confío en México para politizar a la ciudadanía y convocar a la participación en lo público. Subrayó la importancia de los espacios de diálogo en la pluralidad donde pensar diferente no sea motivo de ataques.

En lo que existe también plena coincidencia, es en la necesidad que los mexicanos cuenten con seguridad, salud, educación y prosperidad económica, y en que debemos privilegiar lo que más nos interesa, que son los que vienen atrás de nosotros.

Twitter: @salvadorcosio1 | Correo: Opinión.salcosga@hotmail.com