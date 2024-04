Hoy será el primer partido oficial de Messi en México. En el hotel de concentración del Inter de Miami hay personas esperando ver a Messi, al punto que hay regios que se hospedaron esperando la casualidad de encontrárselo en un pasillo y saludarlo.

En Monterrey no estamos preparados para ver a este tipo de jugadores en cualquier lugar sin volvernos locos. Los mismos jugadores no pueden andar libres sin seguridad visitando el centro comercial o comiendo fuera pues sería imposible para ellos, para los dueños del restaurante y para los mismos comensales.

A las personas que están quedándose en el hotel de Messi y piensan que se lo van a encontrar les adelanto algo. Si lo ven siempre lo verán con el guarura y será complicadísimo que se acerquen a él. Mire, que los argentinos que juegan en los equipos que enfrentan a Messi les es difícil la foto, saludarlo y de intercambiar el jersey ni se diga.

Todo el gasto que están haciendo para intentar ver a Messi mejor lo hubieran hecho en un viaje a Miami que les hubiera salido mucho más barato, con todo y shopping.

El ambiente del estadio se está calentado con lo que reportaron que pasó en los vestidores del estadio del Inter. Los que son Rayados podrían ver gritos anti Messi según lo que he visto en diferentes grupos de WhatsApp de Rayados. No esperaría un estadio pro Messi pero eso depende mucho de cuántos boletos vendieron en la taquilla y los que vendieron los Rayados que “vendieron su pasión”.

Mire, de todos los comentaristas que he visto hablar sobre el tema, el único que he visto que se expresa como yo hubiera esperado es nada más y nada menos que Jorge “El Burro” Van Rankin. El famosísimo Burro dijo que no entendía por qué los otros comentaristas mexicanos querían que ganará Tigres. Tampoco entendía porque hablaban del enojo de Messi y de los otros jugadores. Tiene razón Van Rankin, son once contra once y no debería de haber diferencia. Construyendo sobre lo que dijo el Burro, Messi y sus amigos son los que jugaban en Barcelona , pero no tienen el mismo nivel que tenían allá pues los años pesan.

Monterrey va 2 a 1 arriba y con el gol de visitante el Inter de Miami tendría que meter al menos 2 y no recibir. Mi sentir Rayado me dice que el Monterrey pasará a la siguiente fase y a Messi le faltaran manos.

¡Vamos los Rayados!