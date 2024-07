“Regreso, otra vez y pienso... Se piensa siempre, al volver. Un árbol... Un cielo inmenso y un corazón de mujer. ¿Un corazón o una cara? ¿quién pudiera responder? ¿un corazón o una cara? tal vez, sólo, una mujer...” JAIME TORRES BODET

“Con la cabeza negra caída hacia adelante Está la mujer bella, la de mediana edad, Postrada de rodillas, y un Cristo agonizante Desde su duro leño la mira con piedad. En los ojos la carga de una enorme tristeza, En el seno la carga del hijo por nacer, Al pie del blanco Cristo que está sangrando reza: - ¡Señor, el hijo mío que no nazca mujer!” ANTONIA STORNI

Beatriz Gutiérrez Müller dio a conocer su nuevo libro “Feminismo silencioso”.

Tan silenciosa como ha sido la reacción del gobierno ante el asesinato en México de 18,469 mujeres en los últimos cinco años o la desaparición de 47,923 mujeres en ese mismo periodo (cifras oficiales al 1 de mayo de 2024).

Gutiérrez Müller se quedó corta con el título de su libro; el verdadero feminismo en la 4t ha sido una figura ausente. Algo que se ha limitado a cacarear la presencia de cada secretaria, diputada o senadora —¡y ahora la primera presidenta de la nación-. A hablar de sus números pero no de sus acciones —¡y resultados!—en favor de las mujeres. Que quede claro y patente: la violencia contra las mujeres se ha ido incrementando en nuestro país. El 70.1% de las mujeres mayores de 15 años de edad ha enfrentado alguna situación de violencia; el 51.6% ha sido psicológica, el 49.7% sexual, el 34.7% la física y el 27.4% la económica, patrimonial o discriminación en el trabajo (INEGI, ENDIREH 2021), si bien usualmente las mujeres son víctimas de más de un tipo de violencia.

Un feminismo absolutamente ausente frente al hecho de que el 13% de las mujeres mayores de 15 años han experimentado violencia a través de medios digitales (quien finalmente empujó una ley para defender a las mujeres en ese rubro ¡fue una particular!).

Un feminismo ausente pues ni en cuenta las autoridades al respecto de las más de 323 mil mujeres que han sido víctimas de lesiones dolosas en los últimos cinco años en México.

El feminismo ausente —y a la vez trasnochado— el que presume que es una de las administraciones que más recursos ha destinado ‘al anexo 13′ (presupuesto etiquetado para la igualdad de género), pero no dice que el 90% de este se reetiquetó y destinó a programas clientelares que CARECEN de perspectiva de género.

Tan ausente que guardó silencio ante los amplios recortes en el presupuesto para los refugios de mujeres víctimas de violencia y que llevaron a que no exista un registro de huérfanos producto de feminicidios en el país. O los que incidieron negativamente en los programas de combate a la violencia, de salud y de desarrollo de una política de igualdad a través del INMUJERES.

¿Cuál feminismo? Cuando la violencia machista en este sexenio orilló a más de 185,973 mujeres y sus hijos a que huyeran a vivir en los refugios (Red Nacional de Refugios, 2024).

¿Cuál feminismo? Cuando se insiste en decir que no todos los asesinatos de mujeres son feminicidios…

Hoy y en la administración anterior se habla como si fuera la gran cosa la paridad de género en el gabinete. Mas el feminismo real, el de verdad, ha estado ausente en la 4t.

Empezando por el de ella, el de Beatriz, y el de su marido hacia ella.

Inolvidable que en la primera marcha del 8M en este sexenio, la del 2020, ella anunciara su participación, para de inmediato ser silenciada y obligada desde la oficina de la Presidencia a no volver a pronunciarse sobre las marchas de cada 8 de marzo.

Ausente en aquella ocasión que un padre le reclamó en el entonces Twitter: ¿”cuando atenderá personalmente a los padres con los niños con cáncer”? y ella le respondió: “No soy médico, a la mejor ud. sí. Ande ayúdelos”.

Esa, su empatía ausente, parte fundamental de quien quiera se llame feminista. Feminismo tan ausente como su apoyo a las mujeres en el sexenio de su marido.

Lo que son las cosas: Para hablar del libro, AMLO volvió a disminuirla: se trata de una investigación, dijo, “es inteligente, para decirlo coloquialmente no de manera acartonada, es ñoña…”. Le llama “ñoña” y no pasa nada.

No solo eso, ella dijo que es “un tipo de testimonio, sobre qué estuve y estoy pensando desde el inicio de 2018 a la fecha”. Por ende, Andrés Manuel no ha leído nada, no ha querido entenderlo o, más probablemente, quiere negarlo y —ahí sí— silenciarla…

En la presentación de su libro, la autora dijo: “no se necesita hablar para saber que estamos ahí. Y no hablar, no significa callar, también puede ser una forma de protesta”. Nada más equivocado. Hoy lo que se requiere ante la ausencia de feminismo es ser vocal; que se oiga y se conozca la posición de millones de mujeres que no pueden continuar sufriendo violencia.

¿Callar es una forma de protesta? Pues bien, valdría la pena conocer qué protesta y a quién le protesta… O el porqué, siendo su esposo tan locuaz y lenguaraz, guarda silencio sobre los recientes videos de da a conocer Beatriz…

La violencia contra la mujer se incrementa, el apoyo por parte del gobierno disminuye y ella, teniendo tanto que decir y que hacer, ha preferido estar ausente.

No existe tal cosa como el ‘feminismo silencioso’. Ese feminismo, el que aparenta cumplir con cuotas y en el fondo solo roba espacios a las mujeres, es un feminismo ausente.

Giro de la Perinola

López Obrador avisó que, cuando se retire, no asistirá a dar conferencias al extranjero. ¡Ternura! A menos que lo inviten a Cuba u otros países de Latinoamérica con gobiernos trasnochados; no veo que nadie lo busque a partir de octubre. En España menos. ¿O no se la pasó todo su sexenio con una absurda noción con respecto a la relación y exigiéndoles se disculparan con México?