Beatriz Gutiérrez Müller compartió en redes sociales un fragmento del capítulo cuatro de su libro Feminismo Silencioso.

Este nuevo título de Gutiérrez Müller -también esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)- de la casa Editorial Planeta estará a la venta en formato físico a partir del próximo 20 de julio.

La obra que fue presentada por sus misma autora con temas como:

Asegura que es un homenaje para todas las mujeres mexicanas, pese al ruido que les pueda generar el título del mismo.

“Una de las cosas que me ha caracterizado es el silencio público, así lo asumí”: Beatriz Gutiérrez Müller

A través de un video en redes sociales, Beatriz Gutiérrez Müller quiso dar un adelanto del contenido de su nueva obra.

En esta videograbación compartió un pequeño fragmento del capítulo cuatro de su libro Feminismo Silencioso, que precisamente habla sobre el silencio.

Como ya había compartido previamente, Gutiérrez Müller subrayó que su libro es una larga reflexión de lo que ha vivido “aquí” (en Palacio Nacional como la primera mujer “no dama presidencial”).

La también escritora recordó que una de las cosas que la han caracterizado es el silencio público que decidió asumir.

"Una de las cosas que me ha caracterizado es el silencio público, así lo asumí" Beatriz Gutiérrez Müller

Este cuarto capítulo inicia con un poema de la ensayista Ida Vitale, que recuerda que con la llegada de la tecnología y las redes sociales el silencio se ha diluido.

Explicó que quién hace uso del internet puede romper el silencio y hace alusión de como en las cuentas de redes sociales se libera lo que en silencio se calla pero bajo el ojo público.

Destaca “hablar no significa romper el silencio, la reserva no equivale a no hablar o a no querer hablar”, también en parte de su libro dice que el silencio es algo “tan hermoso” que amerita ser cultivado.

También compara al silencio como un “constante salón de clases” y recuerda la frase “cada uno de dueño de su silencio y esclavo de sus palabras”.

Además citó al autor George Steiner del que también remarca que una frase “el más alto, el más puro del acto contemplativo es aquel que ha conseguido dejar detrás de si al lenguaje”.

“No hablar también puede ser una protesta”: Beatriz Gutiérrez Müller

Después de compartir que fragmento, Beatriz Gutiérrez Müller decidió compartir sobre su experiencia en estos seis años que describió como, a veces, habitar dentro monasterio donde se escucha el “ruido externo y las voces de otros” y como éstas resuenan en ella.

Menciona que a veces las puede procesar y otras veces no y en el silencio es cuando medita, cabila y busca acomodar ese horizonte de los demás que tiene forma de palabra y también de silencio a su universo.

Resaltó nuevamente que este libro es un homenaje a todas las mujeres de México y que no se necesita hablar para saber qué están ahí y el no hablar no significa callar, pero también puede ser una forma de protesta.

"No hablar, no significa callar, también puede ser una forma de protesta", Beatriz Gutiérrez Müller

“No hablar no significa callar, también puede ser una forma de protesta”: Gutiérrez Müller



— Político MX (@politicomx) July 19, 2024

Invitó a leer su libro y a reflexionar del valor del silencio en la “cosa pública”.