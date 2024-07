La escritora Beatriz Gutiérrez Müller le mandó un emotivo mensaje a su esposo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a 6 años de su triunfo en las elecciones de 2018; “seguimos al pie del cañón”, escribió Gutiérrez Müller.

A menos de 100 días de la conclusión del sexenio de López Obrador, Beatriz Gutiérrez recordó uno de los momentos en los que acompañó al presidente en el año 2010; “su triunfo electoral acontecería ocho años después”, explicó en la publicación.

Debido a una modificación del artículo 83 de la Constitución Política referente al inicio de funciones de la o él mandatario federal que entro en vigor en 2018, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, asumirá la titularidad de la Presidencia de la República desde las 00:00 horas del 1 de octubre.

Beatriz Gutiérrez le dedicó un mensaje a AMLO en sus redes sociales hoy 1 julio. La escritora compartió una imagen que data de 2010 con la cual recordó los años junto a su esposo; “acompañar a mi presidente durante tantos años me llena de orgullo”, escribió Gutiérrez Müller en su cuenta de Instagram.

Hoy 1 de julio, Beatriz Gutiérrez dijo celebrar el triunfo de López Obrador en las elecciones de 2018 cuando logró obtener 30 millones 113 mil 483 de votos, es decir, 53.19% del total de la votación.

En ese sentido, Gutiérrez Müller dijo acompañar al presidente de México “al pie del cañón” a lo largo de los años. También reveló que ambos comenzarán por una nueva etapa como familia tras la conclusión del sexenio el próximo 1 de octubre:

AMLO reveló en junio de 2024 que no vivirá con Beatriz Gutiérrez tras su retiro de la política, ya que la escritora continuará ejerciendo sus labores como maestra e investigadora en la CDMX, mientras que López Obrador vivirá en Palenque, Chiapas.

“Yo ya me retiro por completo, voy a atender a mi familia, y eso, ya les dije, no se habla de política. Yo voy a estar trabajando en mi investigación por el México prehispánico”.

El presidente aseguró que difícilmente se dejará tomar fotos tras abandonar la Presidencia de la República, y que continuará viniendo a la CDMX para visitar a Beatriz Gutiérrez:

“Va a ser muy difícil que me deje tomar una foto hacia adelante, no voy a viajar en aviones comerciales porque no voy a ir a los aeropuertos, voy a a ver cómo le hago para trasladarme porque voy a estar viniendo para ver a mi compañera Beatriz (Gutiérrez Müller) que la amo mucho y que me ha ayudado, nada más con aguantame ya, imagínense, con todas las pequeñas presiones que se enfrentan en este noble oficio”

AMLO