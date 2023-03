Durante la inauguración del Foro de Aviación y Turismo en Madrid, Felipe Calderón habló del hombre que lo acompañó durante todo su negro sexenio; habló de su estratega de seguridad, de su mano derecha, a quien condecoró y con quien tuvo juntas de “seguridad” en el búnker que costó 3 mil 346 millones de pesos ; ese que fue diseñado por ambos inspirándose en una serie de televisión. Calderón habló ahora de esa sombra que lo persigue, al que se refiere sin pronunciar su nombre.

Felipe Calderón desde España, su actual “búnker”, declaró que tras el veredicto de García Luna, se ha recrudecido una persecución político-mediática en su contra. Impunidad y pactos han de proteger a Calderón: Magistrados a su servicio y el silencio “incomprensible” de García Luna. ¿Por “obligada lealtad”? O, ¿amenazas previas? El silencio de García Luna… garantiza la impunidad del expresidente quien no mencionó el nombre de su “súper policía”. Del encargado de su “guerra contra el narcotráfico”. Aprovechó el foro para criticar la estrategia de la Fiscalía de Nueva York por utilizar testigos cooperantes para cerrar el caso y que como es un “hombre de leyes” respeta la resolución.

Calderón tuiteó: “Soy un hombre de leyes, pero tengo dudas del veredicto”.

Felipe Calderón reiteró que hasta el momento, que ha sido el presidente que más ha perseguido el crimen organizado en México y aseguró que nunca negoció ni hizo trato con narcotraficantes. Su principal objetivo durante su sexenio fue defender a todos los mexicanos, “con toda la fuerza de la ley y del Estado”, “acciones de las que no me arrepiento”, declaró.

“Yo en lo personal tengo muchas dudas con el veredicto porque hubiera esperado ver lo que tanto anunció la fiscalía: videos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta, depósitos y la verdad, nada de eso se exhibió”.

Calderón transgrede la ley, constantemente dice mentiras para engañar a los demás, tiene poca consideración por la seguridad de otros y no siente remordimiento o culpa… característica principal de un “sociópata”.

Hasta diciembre de 2010, funcionó la base de datos de los fallecimientos ocurridos por la presunta rivalidad delincuencial: 34 mil 612 muertos en cuatro años, más 12,913 de enero a septiembre de 2011. De diciembre de 2006 a septiembre de 2011 sumaron en total 47 mil 515 asesinatos vinculados a enfrentamientos violentos. A partir de este año, la contabilización de muertos, desaparecidos y “daños colaterales”, frenó.

En marzo de 2011 medios de comunicación convocados por Televisa y Azteca firmaron un acuerdo para “no difundir información que pusiera en riesgo la viabilidad de los operativos contra el crimen organizado”. Se pactó “dimensionar adecuadamente la información”, para evitar convertirse en “voceros involuntarios” del narcotráfico.

El proyecto titulado: “Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia del Crimen Organizado”, los participantes también se obligaban a aplicar “criterios editoriales” para dejar en claro que la “violencia es producto de los criminarles, quienes han propagado el terror y amenazan ya en algunos lugares del país las libertades fundamentales de la sociedad”.

Limitar la difusión de “terrorismo y violencia”. “Impedir que los delincuentes o presuntos delincuentes se conviertan en víctimas o héroes públicos”.

Posteriormente, las muertes contabilizadas por el “Movimiento por La Paz con Justicia y Dignidad” estima que hubo 70 mil muertos entre 2006 y 2012.

Otros efectos de la “fallida guerra” contra el crimen organizado iniciada en 2006 por Felipe Calderón Hinojosa fueron las personas desaparecidas o extraviadas: más de 2 mil casos de desaparición forzada bajo investigación y más de cinco mil personas reportadas como extraviadas o ausentes de 2006 a 2012.

Conociendo estas terribles cifras, Calderón afirma que “lo volvería a hacer”. Felipe Calderón no acepta el fracaso de su guerra contra el narcotráfico, mucho menos aceptará que durante su sexenio se protegió al Cártel de Sinaloa… Felipe no siente nada… la falta de empatía por los demás y la falta de remordimiento es una de las características de un “psicópata”. ¿Calderón lo es?

Consulté a dos expertos en el tema; resumo lo que ambos me compartieron:

Los psicólogos y psiquiatras utilizan dos herramientas que les permiten “diagnosticar” los trastornos mentales. Uno, se llama Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DMS) por sus siglas en inglés, cuya última versión es la 5 (DSM-V).

El otro, es la Clasificación de Trastornos Mentales (CIE) por sus siglas en inglés, cuya versión es la 11.

Según la última versión del DMS.V, tanto la “sociopatía” como la “psicopatía” tienen el mismo nombre técnico: “Trastorno de Personalidad Antisocial”.

Principales características:

-La falta de empatía hacia los demás y la falta de remordimiento para lo que hacen.

Calderón ha dicho:

-”Yo tengo las manos limpias”.

-”Lo admito, mi cuñado y yo, planeamos el fraude… ¿y qué cabrones?”

La personalidad antisocial puede darse cuando alguien presenta tres o más de los siguientes rasgos:

Las evidencias claras son las siguientes:

Una de las principales diferencias radican en el origen del trastorno. Por un lado se piensa que un psicópata nace, tiene un origen genético, mientras que el sociópata se hace, adquiere personalidad a partir de la interacción que se ha ido produciendo con el entorno, especialmente desde la infancia.

Es probable que el origen de ambos trastornos sea una combinación de ambos factores: (genes y entorno) con diferente peso e importancia en cada uno de ellos. De esta manera los genes tendrían un mayor peso en la psicopatía y el entorno lo tendría sobre la sociopatía.

De forma general, cuando un sociópata comete algún acto, suele hacerlo de manera impulsiva y sin planificar, dejándose llevar por sus emociones y sin pensar en las consecuencias de sus actos.

Felipe ha declarado:

El sociópata tiene mayor predisposición a la violencia que el psicópata. Esto ocurre porque los psicópatas tienen mayor habilidad para desenvolverse en la sociedad sin ser percibidos ni encender alarmas. Sin embargo, el comportamiento de los sociópatas es menos predecible y suele ser más frecuente que se vean envueltos en situaciones de violencia como consecuencia de la impulsividad.

Felipe Calderón ha manifestado:

“Por eso digo, que quienes afirman que hubiera sido mejor no meterse con los criminarles, están rotundamente equivocados”.

“Para que la droga no llegue a tus hijos, mejor te los matamos”.

Ninguno de los dos tiene interés por las normas ni por su cumplimiento.

Los sociópatas tienen cierto grado de empatía que les puede llevara sentir conexión emocional únicamente con personas en concreto: como un familiar o un amigo. La conexión que tiene con su esposa Margarita Zavala Gómez del Campo, quien aparece en las encuestas como aspirante a la presidencia de México es cómplice de atrocidades: ¿en qué la convierte? Es evidente la carencia de empatía de Zavala, ¿qué hizo con la tragedia de la Guardería ABC? Ni una fibra le movió la muerte de 49 niños inocentes; mostró total insensibilidad ante el dolor de sus padres.

Evidente la falta de empatía de Felipe Calderón al pronunciar las siguientes frases:

“No, no es cierto que se pueda hacer todo. No se puede al mismo tiempo bajar tarifas, regalar pensiones, dar apoyos, no, no se puede”.

“Yo vi a miles, miles de “Spring Breakers” en México divirtiéndose y tengo entendido que los únicos disparos que recibieron eran de tequila”.

“Lo que ustedes no saben es que, el “Buen Fin” a mí me duró seis años”.

“No nos vamos a dejar dominar por una ridícula minoría”.

“Aumentaré el impuesto de IVA. Incrementaré el número de prostitutas en la Zona Rosa y mandaré matar a mis contrincantes y opositores”.

“Se matan entre ellos”.

“Ustedes vieron muertes, yo vi un México más controlado demográficamente hablando”.

“Yo tengo las manos limpias”.