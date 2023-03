El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tunde a Felipe Calderón por poner en duda el veredicto de la culpabilidad del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna por cargos de narcotráfico y corrupción en Estados Unidos por apoyar al Cártel de Sinaloa.

Desde su conferencia mañanera de hoy martes 14 de marzo AMLO se fue en contra del ex presidente de México, tras su reaparición en España, donde Felipe Calderón dijo tener sus dudas acerca de la culpabilidad de su ex secretario de Seguridad.

En su declaración desde Madrid, España, Felipe Calderón mencionó que del juicio en contra de García Luna una esperaba ver al menos pruebas físicas como fotografías, documentos o videos que implicaran a su ex secretario de Seguridad con algún capo y no sólo testigos de ex narcotraficantes como pasó en la fiscalía de Nueva York, Estados Unidos.

Por esta respuesta es que AMLO tundió al ex presidente de México del periodo de 2006 a 2012, y recordó que no le afecta la criticas hacia su gobierno de personas que apoyan a Felipe Calderón o de otros grupos conservadores, así como periodistas que están en su contra.

AMLO tunde a Felipe Calderón por defender a Genaro García Luna

AMLO también desde su conferencia mañanera resaltó que las criticas hacia su gobierno lo ayudan, porque mencionó que cuándo era que se iba a saber que Genaro García Luna tenía nexos con el crimen organizado.

Sobre Genaro García Luna, AMLO también cuestionó que cuándo se iba a ver que Felipe Calderón saliera en defensa de su ex secretario de Seguridad.

“Cuando íbamos a estar viendo de qué es juzgado García Luna y sale Felipe Calderón a defenderlo” AMLO

AMLO destacó que las declaraciones de Felipe Calderón eran importantes debido a los precedentes del juicio de Genaro García Luna que se llevó a cabo en Estados Unidos.

AMLO le pide a Felipe Calderón explicaciones en el caso de Genaro García Luna

A propósito de los dichos de Felipe Calderón sobre la culpabilidad de Genaro García Luna y que él necesitaba pruebas más contundentes por este juicio, AMLO le pidió al ex presidente explicaciones del caso del ex secretario de Seguridad.

Asimismo, AMLO insistió Felipe Calderón informe qué es lo que hacía Genaro García Luna durante su gobierno, además le pidió que diga del porqué considera que no hay pruebas sobre los nexos del ex secretario de Seguridad con el Cártel de Sinaloa.

“Que le dé explicaciones al pueblo de México, además de que defendiera abiertamente a García Luna”

AMLO insiste a Felipe Calderón denunciar a Estados Unidos por Genaro García Luna

Por el mismo tema, AMLO insiste a Felipe Calderón denunciar a Estados Unidos por Genaro García Luna, y aseguró que era un asunto de debate y polémica.

“Podría él hasta presentar una denuncia en contra de las autoridades estadounidenses que lo están juzgando” AMLO

AMLO remarcó que es importante que se hable de estos asuntos para que no se repitan ni para que se sigan aplaudiendo a corruptos ni que haya impunidad.

También AMLO dijo que cuando se tiene la seguridad de que se es inocente, nadie puede poner la honestidad de las personas de “entredicho”.

Después AMLO mostró en video las declaraciones de Felipe Calderón, y negó que estuviera realizando una persecución política y mediática en contra de el ex presidente de México.

Y recordó que cuando se realizó la consulta popular para juzgar a los ex presidentes de México, él no estaba de acuerdo.