Felicidades Don Charly, la democracia triunfó en el STPRM

Por: Carlos Carral Hernández

Como si fuera el Rey Midas, todo lo que toca López Obrador y la 4T se democratiza, así, en medio del desarrollo de un ejercicio bajo las condiciones del nuevo modelo laboral, con la vigilancia del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la democracia al interior del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana volvió a brillar; de manera apabullante el candidato oficial ganó la elección por la Secretaria General del sindicato petrolero, garantizando con ello la continuidad de un proyecto añejo que libremente se ha acercado al proyecto del presidente fortaleciendo los lazos de unidad.

Aunque Ricardo Aldana fue tesorero de Carlos Romero Deschamps durante 25 años en el sindicato, Aldana es honrado e integro, el malo era el otrora líder petrolero y desde luego la mafia del poder que lo corrompió, cuando menos ese será el discurso que seguramente se adoptará por los defensores de la 4t, decir lo contrario es descalificar su reforma laboral, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y su titular y, al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Ricardo Aldana y Carlos Romero Deschamps (Agenda Propia)

Espero que ya se haya dado cuenta amable lector que desde luego estoy siendo sarcástico, la elección fue desaseada y tuvo una marcada intervención directa del gobierno federal de López Obrador, una intromisión que no se dio con la pasarela de discursos de los aspirantes o en el manejo de la elección por la autoridad registral laboral, sino desde que Luisa Alcalde, en su carácter de Secretaria del Trabajo, pactó con la dirigencia petrolera de transición llevar a cabo la elección en los términos realizados.

¿Quién quiere que Aldana sea secretario general?, desde luego Romero Deschamps, pero también López Obrador, su triunfo no debe verse solo desde la óptica del ámbito sindical, se debe incluir la relación que el presidente ha entablado con algunos sectores el priísmo, así es que no sería extraño suponer que en la negociación por las reformas del presidente y las gubernaturas de Hidalgo, Estado de México y Oaxaca que se elegirán el próximo año, también esté seguir dejando el control a los grupos de poder priísta, de espacios como el del STPRM.

Muchos dirán que en la elección el presidente no tuvo nada que ver, pero dos elementos muestran lo contrario, el primero, la campaña mediática de legitimación anticipada del resultado, en la que todos los aspirantes cayeron al acudir al besatorio de manos en las mañaneras, al ir todos, pues simplemente no pueden argumentar piso disparejo. Por otro lado si Romero Deschamps tiene acusaciones de malversación de fondos, es ilógico pensar que el dinero no pasó por las manos de Ricardo Aldana, así es que había tela de donde cortar para dejar fuera de la contienda a este líder sindical de filiación y con carrera priísta, pero sí pudo contender y hasta -supuestamente- ganar, fue necesariamente porque así conviene a los intereses del gobierno federal.

Morena y López Obrador traicionaron abiertamente a una base que confió y apoyó la elección del presidente de la república, algunos de ellos decidieron contender sin creer que su héroe de la democracia pudiera pactar con el enemigo, pero intereses son intereses, ahora habrá que ver si vuelven a confiar en él.

Don Charly la democracia brilló en su sindicato. Si Aldana no le muerde la mano y no olvida los viejos tiempos, usted tiene carta abierta de impunidad por cuando menos 6 años.

Adendum

PRIMERO. Se empezó a escuchar un rumor sobre la supuesta postulación por Morena de Alejandro Encinas a la gubernatura del Estado de México, de eso queríamos hablar, pero Don Charly se nos atravesó, será para la siguiente entrega.

SEGUNDO. No tenemos nada en contra de Morena y sus dirigentes, tan corruptos son para mí los de Morena, como los del PRI, PAN, PRD, PR, Convergencia y el que pongan, pero como dice el dicho, uno no quiere decir nada de ellos, sólo que se ponen de pechito.

TERCERO. El cambio no está en la política partidaria, sigue estando en la sociedad civil organizada de manera real, alejada de figuras como las fundaciones o asociaciones civiles y desde luego el presupuesto público, no hay que olvidarlo.

*Abogado Postulante y Director de la Escuela para la Formación Política y Sindical A.C.

