Vi el siguiente video en Facebook. Qué cantidad —y qué vulgaridad— de insultos contra tres militantes de Morena en Nuevo León. Tres personas, sin duda, de primer nivel: Waldo Fernández, Andrés Mijes y Tatiana Clouthier.

No identifiqué a la persona que defiende a Clara Luz Flores de una manera tan soez. Pregunté si la conocían a dos amigos con relaciones importantes en los medios de comunicación y en la política nuevoleonesa. Esto me contestó el primero: “Ni idea, quizá influencer que consiguió Abel por ahí”. Y esto otro, el segundo: “No la conozco. Es la respuesta de Clara Luz. Qué error de Abel”.

¿Quién es Abel? En la Biblia, el ingenuo hermano del primer asesino de la historia, Caín. En la política de Nuevo León, Abel es Abel Guerra, esposo de la cuestionada Clara Luz Flores, prácticamente nominada como candidata de Morena al gobierno de la entidad. Admito que hay misoginia al sugerir que Abel dirige la campaña de su compañera —no estoy de acuerdo con esa opinión—, pero es lo que dice muchísima gente.

Transcribo lo relevante que apunta la persona que publicó el video:

“Se acaban de reunir en un restaurante aquí en Monterrey Waldo Fernández , senador actual por el Partido Verde en coalición con Morena; Andrés Mijes , presidente municipal de Escobedo, con licencia, pero que según ya regresó al cargo; Tatiana Clouthier , la incómoda, berrinchuda, que a huevo quiere ser candidata , aunque aquí en Monterrey no tenga las mayorías. Y Judith Díaz , que está hospitalizada”.

, senador actual por el Partido Verde en coalición con Morena; , presidente municipal de Escobedo, con licencia, pero que según ya regresó al cargo; , la , aunque aquí en Monterrey no tenga las mayorías. Y , que está hospitalizada”. “Los cuatro se unieron para tumbar de la coordinación a Clara Luz ”.

”. “Y voy a aclarar algo: esto no se trata de defender a Clara Luz o de sencillamente ponerme de un lado o de otro, porque todavía no son tiempos políticos”.

o de sencillamente ponerme de un lado o de otro, porque todavía no son tiempos políticos”. “Solo les voy a decir a los pinches cuatro hipócritas que están ahí:

que están ahí: “ Uno . Ustedes dijeron que iban a respetar a quien saliera ganador o ganadora de las encuestas. ¿Ven cómo son puro pinche hocico ?“.

. Ustedes dijeron que iban a respetar a quien saliera ganador o ganadora de las encuestas. ¿Ven cómo son ?“. “ Dos . Dijeron que confiaban plenamente en las encuestas, lo cual ustedes mismos evidenciaron que es mentira”.

. Dijeron que confiaban plenamente en las encuestas, lo cual ustedes mismos evidenciaron que es mentira”. “ Tres . Tú, Waldo Fernández , estás hoy como senador y cobras como senador. No te hagas pendejo . Lo mismo Andrés Mijes . Está usted como alcalde de Escobedo y se está haciendo pendejo . Lo mismo para la que hoy está enferma, Judith Díaz . Está como senadora y se está haciendo pendeja . Y todos, llega la quincena y van y cobran. ¿Quién les paga? El pueblo pendejo y sabio y bueno, como le llaman ustedes”.

. Tú, , estás hoy como senador y cobras como senador. . Lo mismo . Está usted como alcalde de Escobedo y . Lo mismo para la que hoy está enferma, . Está como senadora y . Y todos, llega la quincena y van y cobran. ¿Quién les paga? El y sabio y bueno, como le llaman ustedes”. “Porque eso es lo que tenemos los mexicanos: ser unos pendejos agachones y ponernos a defender a este tipo de lacras políticas, hijos de su puta madre , que buscan a como dé lugar quedar en un cargo público”.

y ponernos a defender a este tipo de , que buscan a como dé lugar quedar en un cargo público”. “ Tatiana Clouthier ya viene de ser diputada, secretaria federal, de secretaria de Economía, de trabajar para los hermanos allá, y no nos dio resultados. Es la hora en que yo no veo qué resultados dio Tatiana Clouthier ”.

ya viene de ser diputada, secretaria federal, de secretaria de Economía, de trabajar para los hermanos allá, y no nos dio resultados. Es la hora en que yo no veo qué resultados dio ”. “Y si por algo no la designaron, me extraña que ella, estando dentro de la política, no lo sepa, cómo se mueven las piezas de ajedrez”.

“Pues ya debería mejor de hacerse a un lado, porque ella misma dice, de su propia boca, que no es por cargos. Si no es por cargos, váyase usted a su casa, póngase como ama de casa a limpiar, a trapear, que son buenas y respetables, y no esté usted chingando ”.

”. “Porque entonces, ¿cuál es su ambición política? El cargo. No se haga usted pendeja sola . ¿Sí?”.

. ¿Sí?”. “Pero este mensaje, más allá de toda esta pinche bola de lacras que solitos se están atacando y solitos se los va a cargar la chingada ”.

que solitos se están atacando y ”. “ Que no se hagan pendejos . Esto no es personal. Esto es una realidad. Y si tú te niegas a verla es porque eres demasiado estúpido ”.

. Esto no es personal. Esto es una realidad. Y si tú te niegas a verla es porque eres ”. “Y porque se le está dando demasiado poder a una bola de pendejos que solo se agarran de lo único que hizo bueno Andrés Manuel López Obrador , que es el apoyo a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a una madre soltera, una beca a un estudiante. ¿Sí?”.

que solo se agarran de lo único que hizo bueno , que es el apoyo a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a una madre soltera, una beca a un estudiante. ¿Sí?”. “Pero de eso se agarran estos pendejos . Eso es una victoria, ¿sí?, de la Federación, del pueblo que se lo merecía, no de ustedes, hijos de su puta madre , que no saben legislar cosas en favor de los mexicanos”.

. Eso es una victoria, ¿sí?, de la Federación, del pueblo que se lo merecía, no de ustedes, , que no saben legislar cosas en favor de los mexicanos”. “Fuera máscaras, decía AMLO . Quítense la pinche máscara, pinches ambiciosos de mierda . Lo que ustedes buscan es el cargo”.

. Quítense la pinche máscara, . Lo que ustedes buscan es el cargo”. “Y tú, Tatiana , tú estás mordiendo la mano que te dio de tragar tantos años. ¿Sí? Porque la realidad es que estás alborotando el avispero, estás llevándote entre las patas a estos otros pendejos como Waldo, Mijes y Judith , que te siguen el juego. Porque sabes que aquí en Nuevo León no tienes esa mayoría”.

, tú estás mordiendo la mano que te dio de tragar tantos años. ¿Sí? Porque la realidad es que estás alborotando el avispero, , que te siguen el juego. Porque sabes que aquí en Nuevo León no tienes esa mayoría”. “ ¿Por qué te haces pendeja sola? Y deja de decir que no es el cargo. ¿Sí? Mejor dilo fuerte y claro: es mi pinche ambición personal. Y con eso es más que suficiente”.

La persona que habla es Michel Trujillo, quien se presenta en Facebook como “creador digital” y solo añade una referencia a la Universidad Veracruzana, donde quizá estudió.

Trujillo tiene derecho a cuestionar —inclusive en un tono abiertamente ofensivo— a los y las morenistas Waldo Fernández, Andrés Mijes, Tatiana Clouthier y Judith Díaz. Y, desde luego, nadie podría negar que con sus palabras implícitamente y con pleno derecho apoya a Clara Luz Flores.

El problema, en mi opinión, radica en que los ánimos se están saliendo de control en Morena Nuevo León . No tengo elementos para pensar que el esposo de Clara, Abel Guerra, esté detrás de los insultos contra Waldo, Mijes, Tatiana y Judith. Se le culpa porque Abel siempre ha sido peleón. Pero voy a pensar que el video no es cosa de él.

Abel paga el precio de su trayectoria política más bien pendenciera: gente muy bien informada en Nuevo León, que tiene contactos importantes en los medios y en los gobiernos estatal y municipal de Monterrey, sospecha que Abel está detrás del video. A mí no me consta.

Morena está en crisis en Nuevo León . Lo mejor que podría pasar, independientemente de si el ejemplo cundiera en otras entidades para complicar las cosas al partido de izquierda, es que Clara Luz renunciara a su candidatura. No logró la unidad y no veo cómo la logrará. Es joven y tendría tiempo para buscar ser gobernadora en seis años. Si ahora insiste en representar al morenismo en las elecciones nuevoleonesas, corre el riesgo de quedar todavía más abajo de la votación que logró en 2021 (14%, cuarto lugar).

Si Morena no corrige el desastre, podría volver a las votaciones de la izquierda de hace 30 años, cuando las opciones progresistas no pasaban en Nuevo León del 4% de los sufragios. Algo terrible, habida cuenta de que Claudia Sheinbaum obtuvo en 2024 más de un millón 159 mil votos en Nuevo León , una cifra superior a la que consiguieron en sus respectivas elecciones los gobernadores Samuel García y Jaime el Bronco Rodríguez.

Clara Luz tendrá que pensar muy bien las cosas y analizar con objetividad sus posibilidades. Si son tan reducidas como muestran encuestas recientes, lo mejor que podría hacer sería retirarse para que alguien más ocupe su lugar. Y, a partir de dar estratégicamente ese paso atrás, reconstruirse para volver en 2033.