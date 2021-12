¿Es seguro viajar en avión en la era post-covid?

Es una pregunta muy recurrente, sobre todo con gente que tiene que usar el avión por motivos de trabajo y le preocupa el riesgo de contagio en este tipo de transporte. Para evitar el viaje, tal vez ha pensado en realizar una videoconferencia, pero si requiere de firmar algún documento, por ejemplo, sí o sí tiene que realizar ese vuelo.

Nadie duda que los tiempos post-covid han venido a revolucionar una industria que hasta antes de la pandemia podía imaginar todo, menos estar en crisis. En el país tenemos ejemplos de aerolíneas que han podido sortear los escollos, y otras que luchan por salir a flote, pero el día de hoy hablaremos de un tema muy importante y que preocupa al pasajero: ¿es seguro viajar en avión en estos momentos? El último informe de la Asociación Internacional de la Aerotransporte, (IATA, International Air Transport Association), arroja la siguiente información:

Han publicado un registro sobre el número de pasajeros infectados por Covid 19 a bordo, que muestra una baja incidencia. Desde principios del 2020 se tienen registrados tan sólo 44 contagios (casos confirmados, probables y potenciales) en un promedio de 1,200 millones de pasajeros. Así lo informó David Powell asesor médico de la IATA.

No sólo este organismo; también las armadoras de aeronaves como Boeing y Embraer dieron a conocer una publicación conjunta con base en estudios realizados en “dinámica de fluidos computacional” (CFD, por sus siglas en inglés) en sus aviones. Se trata de una simulación detallada de los sistemas de ventilación que controlan el movimiento de las partículas en la cabina y que limitan la propagación del virus. La investigación fue realizada por separado, sin embargo, arrojó datos similares, y cito textual:

“Los sistemas de ventilación de los aviones, los filtros de alta eficiencia (HEPA, por sus siglas en inglés), el respaldo del asiento como barrera natural, la circulación del aire de arriba abajo y la elevada tasa de renovación del aire reducen de por sí el riesgo de transmisión de enfermedades a bordo en un escenario normal.

El uso obligatorio de mascarilla añade un nivel adicional y significativo de protección, por lo que a pesar del factor de proximidad en cabina, el riesgo de contagio es menor con respecto a otros espacios interiores.”

Sin embargo, no ha sido las únicas armadoras en realizar este tipo de estudios, lo mismo ha hecho la armadora francesa Airbus, cuyos resultados son muy similares a los arrojados por las dos armadoras anteriores. En la simulación se calcularon parámetros como la velocidad del aire, la dirección y la temperatura en 50 millones de puntos en cabina y hasta 1000 veces por segundo. “Los datos concluyen que la cabina de un avión ofrece un ambiente mucho más seguro que cualquier espacio interior público”, dijo Bruno Fargeon, ingeniero de Airbus y responsable de la iniciativa Keep Trust in Air Travel, de Airbus.

Los datos de IATA, junto a los resultados de cada investigación, son coherentes con los resultados de la revisión por pares llevada a cabo por Freedman y Wilder-Smith, publicada en el Journal of Travel Medicine.

Estimados lectores, como pueden observar, los datos que arrojan las últimas investigaciones nos indican que es seguro viajar en avión y que el contagio por Covid 19 es realmente mínimo. Sin embargo, los fabricantes están comenzando a realizar cambios en el diseño de las aeronaves, con prototipos y opciones en el corto plazo que toman en cuenta algunos aspectos como:

La limitación de movimiento de los pasajeros y el cambio de la configuración de los asientos, para evitar la interacción cara a cara.

El respaldo de los asientos, que actúa como una barrera natural que evita que el aire circule entre filas.

Máxima reducción del flujo de aire hacia adelante y hacia atrás, con un diseño de flujo segmentado que se dirige generalmente hacia abajo, desde el techo hasta el suelo.

La elevada tasa de aire fresco que entra en cabina.

El aire se recicla entre 20 y 30 veces por hora en la mayoría de los aviones, frente a las dos o tres veces por hora que esto ocurre en oficinas o las 10 o 15 veces por hora, en escuelas.

El uso de filtros HEPA, que atrapan bacterias y virus con una eficacia del 99,9%, lo que asegura que el sistema de ventilación de cabina no sea un “coladero” de microbios.

Para la IATA la seguridad es siempre la máxima prioridad, y un sondeo realizado por la agencia reveló un 86% de satisfacción en los usuarios con respecto a las medidas preventivas para volar. Nada menos, si consideramos que la IATA representa alrededor de 290 líneas aéreas, mismas que constituyen el 82% del tráfico aéreo global.

Es por ello mis estimados lectores que aquellos que tengan la posibilidad y/o las ganas de emprender un viaje por avión, se sientan seguros. Es importante reactivar las aerolíneas, sobre todo las de nuestro país, para que las ganancias se queden aquí y así fortalezcamos la industria turística, tan importante para el desarrollo de nuestra nación. Sabemos que la pandemia sigue activa a nivel mundial. No es momento de bajar la guardia, y no nos hace daño incorporar a nuestros hábitos todas las medidas personales de higiene. Es más probable contagiarse abajo del avión, que durante el viaje.

Así es que ya lo saben, volar es seguro y el riesgo de contagio a bordo es mínimo; y como decimos en el mundo aeronáutico: “tengan felices vuelos”, que mis compañeros, los esperan en el aire, con los brazos abiertos.