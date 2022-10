Seamos sinceros: La de cosas que habrá visto y vivido Elena Chávez autora del libro El Rey del Cash, durante 18 años que se mantuvo cercana a la persona más cercana del presidente. Es decir que como todos ya sabemos, Elena fue pareja de César Yáñez quien fue siempre el escudero y compañía del presidente durante 18 años, un de sus hombres más confiables. Vivió de cerca, no lo podemos negar, hechos y eventos que otros pudieran catalogar como “falsos” o inexistentes. Pero el tema aquí es cuestión de percepciones y de enfoques. Por ejemplo: tú vas a una fiesta y vibras el ambiente de diferente manera que algún otro invitado. A ti te pudiera parecer que en esa fiesta hubieron cosas obscuras e ilegales y al otro invitado le pudiera parecer que no hubieron tales cosas y que en aquella fiesta no hubo nada que ver con cosas ilegales ni turbias ni obscuras. Ambas personas en la misma fiesta pudieron tener percepciones totalmente diferentes y opuestas entre sí.

Lo que expresa Elena Chávez en su libro es como ella vivió y vio y escuchó el ambiente obradorista durante muchísimos años.

Pero, quizá, este libro puede que quede suspendido en el aire porque realmente no hay pruebas de tales dichos, quizá le pase un poco como lo qué pasó con el tan famoso libro de la periodista Claudia de Icaza, El Gran Solitario, acerca de la vida íntima de uno de los mejores cantantes que ha tenido México que es Luis Miguel.

Pero en este caso, el artista demandó a la periodista por ese libro, siendo la primera ganadora del juicio legal.

Entonces ¿a qué me lleva todo esto?

Pues que aún cuando en el libro El Rey del Cash no se den pruebas, ya es hora de que los ahí mencionados se pudieran irse manifestando uno a uno para defenderse y contradecir a la autora .

Es que tendrían que defender, su nombre, su honorabilidad y su intimidad.

Así que lo que me impresiona es el silencio. Tiene una semana más o menos que se sabe lo que en libro se dice he incluso circula en redes sociales ya todo el libro y de hecho es uno de los más vendidos y sigue el silencio de los personajes que ahí se mencionan.

¿Por qué callan?

Y no sé si sea casualidad o una maniobra política, porque en la política todo se vale, que al mismo tiempo que sale a la luz este libro casi a la par se detona la bomba llamada Guacamayas Leaks. Ahí sí que hay pruebas.

Millones de correos electrónicos y documentos de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional de México quedaron expuestos después de que un grupo de hackeadores se infiltrara en un servidor de la corporación militar y extrajera 6 terabytes de información interna y confidencial durante los últimos diez años.

Entonces aquí nos encontramos con una sorpresa que ya no sorprende y que queda más que claro:

Al mexicano le gusta y ama el chisme, las revistas y programas de espectáculos, el “quién anda con quién” y demás y es por eso que hoy por hoy la atención se centra en el libro El Rey del Cash.

Si lo analizamos bien, esto le vino como anillo al dedo al presidente.

Él mismo sabe que la gente ya olvidó prácticamente el tema del hackeo por preferir leer un libro cargado de chismes y morbo.

Nos tendría que tener más ocupados y preocupados todo lo que se dice y se va sabiendo del hackeo, que un libro que no va a hacerle daño a nadie. El presidente es inmune a todo eso.

Pero, insisto, el que nadie levante la mano de los que ahí se hablan, y no intenten defenderse un poquito, entonces el libro tomaría un tono más serio y más profundo.

Mientras tanto, el presidente está tranquilo. Sabe cómo manejar a sus masas.

Ayer en la mañanera, una periodista intentó que hablara sobre el Guacamayas Leaks, pero don Obrador prefirió ir organizando una nueva pachanga para el 1 de diciembre en donde dijo le rogaría a Belinda y a Nodal que cantaran juntos.

El sabe que eso es súper efectivo y que con eso anestesia las mentes de los que empiezan a dudar de él.

Es un mago para distraer más que para comunicar, aunque a veces últimamente lo noto confundido… siempre me ha intrigado como es que lleva el hilo de la mañanera. Y me da mucha curiosidad lo que en el atril pone, a veces mira hacia él detenidamente y pienso que le redactan cosas que decir o temas con qué desviar, así como si tuviera un celular y por algún whats o algo así le hicieran saber por donde va su discurso. Jajaja, perdonen mis alucines, no me crean, siempre he creído que esto es así pero no tengo pruebas ni me consta.

El presidente está limpio por donde se le vea porque nadie se atreverá a culparlo. Ninguna institución ni ninguna fiscalía.

Las famosas aportaciones sí existieron pero el presidente ha decidido declararlas como no ilegales, entonces ahí queda todo.

Todo lo demás lo que dice el libro ya se sabe… que el presidente quiere a personas absolutamente leales a él, que cambia de carácter con facilidad y que es un hombre muy desconfiado.

Por eso se rodea de los que sabe que nunca le van a fallar.

Y los que le fallan, el termina por sacarlos de su vida para siempre . Sin vuelta atrás.

Mientras como mexicanos solo nos alimentemos del chisme y eso sea lo que leamos, jamás abonaremos en conocer la verdad.

Y como el presidente sabe que los mexicanos no leen a profundidad ni les interesa, él sigue tomando el control de todo.

Y la autora del libro, pues bien gracias, con sus ganancias porque el libro se viralizó de tal manera que circula por todos lados en PDF. Y eso no le generará grandes ganancias. Ni siquiera los mexicanos tenemos la delicadeza de cuidar los derechos de autor de otro mexicano.

Entonces no veo cómo podamos avanzar hacia una mejor nación. La vida sigue y el presidente tan intacto como siempre.

El país expectante y dispuesto a consumir más chismes… Creo, desde mi punto de vista, que este libro en nada cambiará el rumbo de las cosas.

Pero al tiempo…

La justicia siempre triunfa. Que sea, que sea ella quien decida.

Es cuanto.